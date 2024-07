Un choix de trajectoire hors du commun

Depuis ses débuts à 30 ans, Filest, rappeur parisien à la créativité débordante, a rapidement gravi les échelons de la scène rap française. En trois ans seulement, il a sorti sept projets. Cet exploit rare témoigne de son dévouement et de sa passion pour la musique. Avant de se lancer dans le rap, il a travaillé comme photographe et régisseur, ce qui a enrichi son univers artistique. En conséquence, il a pu développer une sensibilité unique et une approche visuelle distinctive dans ses créations. Sa capacité à embrasser différents styles musicaux et à rester constamment à jour avec les tendances actuelles fait de lui un artiste versatile et innovant. En se décrivant comme un véritable kickeur, Filest excelle dans l’art de performer. De plus, il n’hésite jamais à repousser ses propres limites pour offrir une musique riche et authentique. Toujours prêt à relever de nouveaux défis, il s’illustre par une adaptabilité exceptionnelle. Ainsi, il navigue aisément entre diverses influences musicales, du boom bap au trap, en passant par des sonorités plus expérimentales.

« Mayday » : Un nouveau souffle créatif qui gravi les échelons

« Mayday« , le dernier clip de Filest, est un exemple parfait de son audace et de son évolution artistique. Ce titre, extrait de son prochain projet « Arlequin », témoigne de sa capacité à collaborer avec des beatmakers de renom comme DJ Elite, Johnny Ola et Platinumwav. Grâce à cette collaboration, ils ont réussi à créer des sonorités uniques. Le clip, visuellement impressionnant et chargé d’émotion, accompagne une drill puissante et dynamique. De plus, il met en scène une esthétique urbaine et poétique. Le projet « Arlequin » est un véritable kaléidoscope musical, mêlant drill, boom bap, trap et des morceaux plus expérimentaux, presque alternatifs. Cette diversité reflète une liberté artistique totale. Ainsi, la technique se met au service de l’émotion brute et authentique. Le nom « Arlequin », inspiré de la Commedia dell’Arte, symbolise la dualité de l’œuvre. Par conséquent, le projet navigue entre gravité et légèreté, toujours avec une sincérité palpable et une quête constante de la meilleure version de soi-même. « Mayday » capture parfaitement cette essence. Il offre une immersion intense dans l’univers de Filest et prouve une fois de plus sa capacité à innover et à surprendre.