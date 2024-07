Une carrière fulgurante et des inspirations variées

Filest, de son vrai nom Alexandre Dumont, s’est imposé avec une carrière fulgurante et des inspirations variées. En seulement trois ans, il a sorti sept projets, dont trois cette année. Ce rythme est impressionnant, surtout pour un artiste ayant commencé le rap à 30 ans. Avant la musique, Filest a travaillé comme photographe et régisseur. Cette expérience lui a permis de développer un œil artistique et une sensibilité uniques. Toujours à l’affût des nouvelles tendances, Filest se distingue par sa capacité à s’adapter à n’importe quel type de production. De plus, son approche technique du rap, combinée à une émotion brute, lui permet de relever tous les défis. Ainsi, il explore sans cesse de nouveaux horizons sonores.

« Arlequin » : Un clip révélateur d’une nouvelle ère musicale

Le dernier clip de Filest, intitulé « Arlequin », marque un tournant décisif dans sa carrière. En collaborant avec des beatmakers de renom tels que DJ Elite, Johnny Ola et Platinumwav, Filest explore de nouvelles sonorités et sort de sa zone de confort. « Arlequin » commence sur une drill énergique, puis enchaîne avec des morceaux boom bap et trap. Ensuite, le projet intègre également des tracks plus expérimentaux, presque alternatifs. Cette diversité reflète la prise de liberté artistique de Filest, où la technique devient un simple outil au service de l’émotion. Le titre du projet, « Arlequin », fait référence aux personnages de la Commedia dell’Arte. Ainsi, il symbolise la dualité entre gravité et légèreté, tout en restant sincère et aspirant à la meilleure version de soi-même. Avec « Arlequin », Filest prouve une fois de plus qu’il est un artiste complet, prêt à repousser les limites de son art.

Par Elouan Thomas