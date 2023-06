La SlammClassic de K-Swiss est bien plus qu’une simple paire de sneakers. Avec son design épuré, sa qualité de fabrication et son engagement en faveur de l’environnement. Elle incarne l’icône intemporelle des chaussures urbaines pour la cible des 15-35 ans.

L’histoire de la SlammClassic

Une ascension marquée par le tennis et la culture hip-hop. En 1966, la marque californienne K-Swiss voit le jour grâce à deux frères suisses émigrés aux États-Unis. Leur première création, la Classic 66, révolutionne le monde du tennis en devenant la première chaussure en cuir spécialement conçue pour ce sport. Au fil du temps, la Classic 66 se fait une place dans la culture hip-hop des années 90. Ainsi elle devient rapidement un symbole de style et de qualité.

Le retour contemporain de la SlammClassic

En 2022, K-Swiss fait son grand retour en France en proposant une version modernisée de la SlammClassic. Tout en conservant les détails qui ont contribué au succès de son prédécesseur, cette nouvelle édition se dote de touches rafraîchissantes. Les 5 bandes latérales emblématiques et la silhouette reconnaissable demeurent. Tandis que des éléments iconiques de la marque, comme les drapeaux des pays des 4 Grands Chelems de tennis, viennent s’ajouter. Un large choix de coloris est également proposé pour satisfaire tous les goûts.

L’engagement environnemental de la SlammClassic

En plus de son style indémodable, la SlammClassic de K-Swiss se démarque par son respect de l’environnement. Le cuir utilisé traite dans des tanneries certifiées Gold, qui répondent à des critères stricts en matière de consommation d’énergie, d’utilisation de l’eau et de gestion des déchets. De plus, des matériaux recyclés sont employés, tels que des lacets et des semelles fabriqués à partir d’huile biologique et de gomme recyclée. Ainsi, les amoureux de la mode peuvent arborer leur style avec fierté, en faisant un geste pour la planète.

