Artiste R&B Soul issue de la banlieue parisienne, c’est avec des inspirations transmises par son père, qu’elle se lance dans la musique en 2020. Influencée par des artistes telles que Jhené Aiko, Brandy ou encore Erykah Badu, elle a pour ambition de répandre l’amour à travers son art.

Autodidacte, elle apprend le piano pour la composition de ses premiers textes en 2019, et nous dévoile son premier morceau en 2020. Elle s’envole ensuite pour un début de carrière sur la scène londonienne et identifiera sa relation avec la musique comme “thérapeutique et intimiste“.

Plus que de la musique love, c’est l’amour qui l’anime.

C’est une histoire de cœur qui la pousse avant tout à traverser la manche pour une arrivée sur la capitale. Pendant 3 ans, Iris se produit sur les scènes londoniennes où elle parfait son expérience musicale et artistique. Avec des premiers textes et mélodies tels que “Weshside”, “Euphoria” ou “I don’t wanna” mêlant vibes UK et FR.

De London à Paris, elle fait récemment son come-back sur la scène du R&B francophone avec des morceaux 100% français, 100% love.

Ses titres “Tomber“ & “Boyfriend“ nous parlent.

Une page qui s’écrit comme une bénédiction.

L’amour et le développement de soi, voici la vocation des nouveaux textes qu’elle nous prépare.

Notamment à travers son dernier morceau “Juste une nuit“ qui fait référence aux moments forts que peu vivre une femme.

Pour le moment, pas de projet pour Iris Aeria, mais restez sur vos gardes, car de nouveaux morceaux seront partagés ! Alors en attendant, n’hésitez pas à streamer “juste une nuit“.

Retrouvez dès maintenant son morceau “S.O.S“ sur notre playlist “PÈPITES“.