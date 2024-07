Slim Lessio : L’évolution d’un rappeur passionné

Slim Lessio est rappeur belge originaire de Spa. IL a commencé à explorer le monde du rap dès l’âge de 15 ans. En formant le collectif « La Confrérie » avec des artistes talentueux de sa région. Celui-ci a rapidement gagné en notoriété grâce à leurs clips et concerts locaux. Ce groupe dynamique a fait ses débuts dans de petites salles, attirant l’attention et bâtissant une réputation solide dans la région. Au fil des années, certains membres se sont éloignés de la scène. Permettant à Slim Lessio de s’aventurer en solo. Son talent et son énergie l’ont propulsé au-delà des frontières locales. Atteignant Bruxelles où il a été découvert par Emmanuel Ricci. Grâce à cette rencontre, Slim a signé avec Trez Recordz et sorti son premier projet solo : « Fruit 2 Paix ». Qui a connu un succès retentissant dans le monde francophone. Cette percée lui a ouvert les portes de Columbia, une branche de Sony Music France. Aussi des scènes prestigieuses comme celles du « Paradise Tour » de Hamza et des festivals majeurs tels que Les Ardentes et les Francofolies.

« La Grande Vie » : Un retour attendu et acclamé

Le 28 juin dernier, Slim Lessio a marqué son retour avec la sortie de son album « La Grande Vie ». Après une pause dédiée à sa famille et à la recherche de stabilité financière, Slim revient sur la scène musicale avec une maturité et une détermination renouvelées. Soutenu par ses anciens collègues de « La Confrérie », qui l’ont produit et accompagné dans cette nouvelle phase de sa carrière, Slim Lessio présente un album riche et introspectif. « La Grande Vie » est un témoignage de son parcours. Mêlant des thèmes personnels à des prods entraînantes et des paroles poignantes. Cet album reflète l’évolution de Slim, son engagement envers sa passion et sa volonté de partager son histoire avec un public toujours plus large. En combinant son expérience de vie avec une production musicale soignée, Slim Lessio offre une œuvre authentique et captivante. Cela confirme son retour en force sur la scène rap francophone. « La Grande Vie » est une preuve supplémentaire de son talent indéniable et de son impact durable sur la musique urbaine.