New Balance célébrera le Nouvel An chinois avec deux versions de la 1906U. La New Balance 1906U « Lunar New Year » sera lancée en janvier 2024.

La New Balance 1906 se décline dans une variété de silhouettes, ce qui rend ce style populaire. Le dernier modèle est le 1906U, qui signifie « Utility ». En 2024, la chaussure sortira dans différentes options de couleurs. Comme d’autres marques, NB lancera une collection « Nouvel An lunaire » en 2024. New Balance lancera deux coloris du 1906U pour ceux qui cherchent à célébrer le Nouvel An lunaire.



La couleur mise à part, le point fort de ces New Balance 1906 est la large gamme de matériaux utilisés, ce qui donne un thème haut de gamme. Une paire est disponible en rose et argent, l’autre en jaune et blanc. En accord avec les fêtes de fin d’année, les semelles intérieures sont de couleur vert émeraude, qui représente la vertu, la gentillesse, la sagesse, etc. Côtés perforés et fond en mesh pour plus de respirabilité. D’autres détails incluent la marque 1906U sur le côté latéral et une semelle N-ERGY. Elle débarque dès le 1 er janvier 2024 sur son site.