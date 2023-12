La 12 eme édition du FCKNYE Festival aura lieu à Bruxelles le 30 & 31 Décembre 2023.

La nouvelle édition de ce festival avec plus de 75 artistes aura lieu à Brussel Expo sur les 2 derniers jours de l’année.

FCKNYE : Fucking New Year’s Eve ou bien La Fuckin’ pour les intimes.

Le FCKNYE Festival s’annonce comme un événement historique pour le festival, avec 35 000 festivaliers attendus au soir du 31 décembre, soit 10 000 de plus qu’en 2022. Si la capacité augmente, la taille du site augmentera également de 80 000 mètres carrés. L’aménagement modifie l’accueil pour la nouvelle scène et offre une meilleure expérience aux festivaliers, avec un grand espace réfrigéré et de nombreux food trucks. Un Line Up de folie pour ce festival Hip Hop, Rap, techno, psytrance, dnb & hardstyle.

Pour la partie qui nous intéresse on retrouvera entre autres parmis les 75 artistes ; Gazo, Josman, Hamza, Limsa, PLK, Kerchak pour ne cité qu’eux?

5 grosses scènes pour un génial festival de 2 jours pour finir l’année en beauté à Brussel Expo en Belgique pour le réveillon.