Les Étincelles auront lieu du 14 au 16 juin 2024 au Théâtre de la Concorde.

FESTIVAL LES ÉTINCELLES – C’EST QUOI ?

LES ÉTINCELLES 2024 – FR

Les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin 2024, venez vivre et célébrer la danse tous ensemble dans l’emblématique Théâtre de la Concorde !

L’idée est d’offrir au plus grand nombre une découverte et une pratique de la danse sous forme d’ateliers mais aussi sous forme de conférences. Entre mouvements et mots, les corps s’animeront afin d’exprimer ce qu’ils ont à dire.

Au programme : workshops, battles, talks et après-midi dansante afin de célébrer l’art et la culture.

INÉDIT ! LES ÉTINCELLES, LA CÉRÉMONIE DES DANSES URBAINES ET HIP-HOP EN FRANCE.

En point culminant du festival, la cérémonie des Étincelles… Les meilleurs danseurs, chorégraphes et vidéastes de la scène hip-hop seront réunis pour des performances époustouflantes et la remise de prix prestigieux. Cet événement incontournable célèbrera la créativité et la diversité culturelle de la danse hip-hop. Rejoignez-nous pour une soirée mémorable de performances incroyables et d’inspiration artistique.

Les awards se dérouleront le samedi de 20h à 23h.



VENDREDI 14 JUIN

19H30 – 22H30 – JARDINS – 350 PERSONNES BREAKING CONFÉRENCE DANSÉE

FUSION JAM & DJ SETS

SAMEDI 15 JUIN

14H-17H -350PERSONNES

FREE WORKSHOPS

I 18H30 – 00H00 – 575 PERSONNES LES ÉTINCELLES LA CÉRÉMONIE

DIMANCHE 16 JUIN

14H – 19H – JARDINS – 350 PERSONNES FUSION JAM, DJ SETS

BATTLES EXHIBITIONS

Le lien ici :https://shotgun.live/venues/agence-moderne-paris