Les racines multiculturelles de TiBab

Originaire de Sint-Maarten, dans les Antilles néerlandaises, TiBab est un artiste qui transcende les frontières culturelles et musicales. Sa musique est un vibrant mélange d’influences caribéennes et américaines, enrichie par l’utilisation de plusieurs langues, dont l’anglais, le français et le créole. Dès son jeune âge, les rythmes envoûtants de son île natale l’ont imprégné, mais c’est la proximité géographique avec les États-Unis qui a éveillé en lui une passion pour le hip-hop, notamment pour la trap et la drill. Cette passion l’a conduit en France, plus précisément dans le 93, où il a rapidement tissé des liens avec des figures emblématiques de la scène trap française et européenne. Parmi ses collaborations notables, on compte des artistes comme Ambrose & Labri, 8ruki et Laskiiz, des connexions qui lui ont permis de signer des morceaux prometteurs et de se forger une identité musicale unique.

Brick Baby : La singularité d’un voyage musical

Avec son nouvel EP « Brick Baby », TiBab invite ses auditeurs à un voyage musical inédit. Après le succès du clip « Hot » en featuring avec Gapman, cet EP est une véritable ode à la diversité musicale et culturelle. TiBab y fusionne des rythmes trap et drill venant des deux côtés de l’Atlantique, tout en y insufflant son identité propre. Le projet se distingue par des collaborations marquantes avec des figures montantes de la scène trap française, comme Gapman et Zequin, ainsi qu’avec Mike Shabb, icône de l’underground montréalais. Chaque morceau de l’EP est une histoire en soi, portée par des textes authentiques et vibrants, qui capturent les expériences et les émotions de TiBab. En intégrant des sonorités variées et des langues multiples, « Brick Baby » se positionne comme une œuvre à la fois personnelle et universelle, reflétant parfaitement l’essence multiculturelle de son créateur.

Par Elouan Thomas