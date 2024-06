Tallou : L’univers onirique d’une créature mystique

Tallou, créature d’un univers onirique, s’est rapidement imposée comme une figure du paysage hip-hop/soul alternatif. En seulement trois ans, elle a su captiver son auditoire grâce à sa voix suave et ses compositions envoûtantes. Originaire de Rennes, Tallou a commencé sa carrière en se produisant en première partie d’artistes tels que Youv Dee, Baby Neelou, A2H, et IAM, et a fait vibrer les scènes des festivals régionaux comme Mythos, Quartiers d’été, et I’m From Rennes. Son talent a également brillé lors de sa première date parisienne à la Boule Noire, où elle a présenté son nouvel EP en exclusivité. Son univers musical, empreint de poésie et de mysticisme, fait chanter ses monstres intérieurs et transporte les auditeurs dans un voyage introspectif et émotionnel.

Crédit Photo : @sebphotograph

EXIL : Une odyssée métallique et mystique

Avec son troisième EP intitulé « EXIL », Tallou conclut une trilogie mystique qui explore les transitions de l’enfance à l’âge adulte. Ce projet, guidé par le narrateur Sage Pee, raconte l’histoire nocturne d’une fille qui se confie à la lune. Les arrangements conceptuels de l’EP plongent l’auditeur au cœur des névroses et des quêtes personnelles de l’artiste, offrant une expérience musicale à la fois métallique et envoûtante. « EXIL » se distingue par sa capacité à mélanger des sonorités contemporaines avec des thèmes universels, créant ainsi une œuvre sincère et introspective. Tallou nous invite dans son exil intérieur, où chaque morceau est une exploration de l’âme, mêlant amour et tourments, et nous laisse avec une impression durable de beauté mélancolique.

Crédit Photo : @adam.lesommer

Par Elouan Thomas