Issue d’une famille de musiciens depuis plusieurs générations, Mee Shel est une artiste parisienne. Autodidacte dès l’âge de 11 ans, elle apprend la guitare et le piano pour composer ses morceaux.

Inspirée par le jazz, la salsa, le zouk, et par des artistes contemporains tels que Tuerie, Summer Walker et Rihanna, Mee Shel se lance dans le RnB en octobre 2022 avec la sortie de son premier single “What Is Love“.

Elle sort ensuite un deuxième single intitulé “Playing Me“ en 2023, avant de publier son premier EP, “In My Mind“.

De la musique avec émotion.

Son tout premier projet, “In My Mind“, disponible depuis avril 2023, est composé de six morceaux nous plongeant dans l’ère du RnB. Elle nous parle sans retenue de ce qui la touche sur des prods love et des harmonies entraînantes.

C’est à travers ce projet tout aussi surprenant que prometteur, qu’une certitude s’installe : Mee Shel a la plume, la voix et l’univers pour marquer les esprits.

Elle nous affirme son identité musicale pétillante et dynamique.

Une Piña Colada pour l’été.

Crée en 2022, “Piña Colada“ connaît un parcours singulier avant de voir le jour deux ans plus tard.

En effet, la topline était jugée un peu étrange et hors de sa zone de confort par l’artiste, tant sur le plan de l’écriture, que sur la mélodie. Mais Mee Shel a fini par être convaincue du potentiel de la chanson, notamment à travers l’écoute de son producteur.

Désormais, il semble que le moment est venu pour “Piña Colada“ de briller sous les projecteurs. Avec son rythme ensoleillé et ses airs tropicaux, soyez prêt à entendre le morceau résonner sur vos enceintes.

Alors en attendant, n’hésitez pas à streamer son tout dernier morceau “Piña Colada“ en attendant avec impatience un nouveau projet.

Retrouvez prochainement son morceau “Piña Colada “ sur la playlist “PÉPITES“, via Pepitesounds.

Par Louis-Hermann N.