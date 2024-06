Les multi-facettes d’un dj-rappeur polyvalent

Jeune artiste belge d’origine asiatique, Tibao a fait des vagues sur la scène rap, son mélange unique de genres et son énergie créative font de lui une pépite de ce milieu. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il a débuté dans une chorale à six ans avant de se lancer dans l’apprentissage de la guitare et du piano à treize ans. À vingt ans, sa passion l’a conduit à Bruxelles où il a commencé à composer ses propres morceaux. Depuis l’âge de vingt-trois ans, il performe en tant que DJ dans les événements underground et les boîtes de nuit de la capitale belge. Autodidacte, Tibao s’est imposé dans le hip-hop belge, influencé par une diversité d’artistes allant d’Akon à Nirvana, en passant par Radiohead et System of a Down. Ses inspirations actuelles incluent des figures emblématiques comme Jay-Z/Linkin Park, The Weeknd, et Travis Scott. Il se distingue par son style hybride et son univers unique nommé « Kaizen » : une quête incessante de perfection et de partage artistique, évoquant l’ambiance des films de samouraïs japonais. Entouré d’une communauté créative de rappeurs, beatmakers, stylistes et photographes, Tibao continue de repousser les frontières de la musique et de rassembler les gens autour de son histoire vibrante.

« Tomber » : Un Hymne à ses origines et son parcours

Son nouveau single « Tomber« , sorti il y a une semaine, s’accompagne d’un clip visuellement captivant réalisé par Tenzin, rappelant l’esthétique sombre et énigmatique des films de David Fincher. Le morceau et la vidéo dégagent une intensité théâtrale, explorant les luttes intérieures de Tibao à travers des décors asiatiques et des flashbacks de son passé. Cette œuvre marque un tournant dans la carrière de l’artiste, qui a décidé de se concentrer sérieusement sur son développement en tant que chanteur-rappeur cette année. « Tomber » suit les traces de ses précédents morceaux « Mélancolie » et « Astral« , consolidant sa réputation d’artiste innovant. Tibao prévoit de sortir de nombreux morceaux cette année, collaborant avec divers artistes et producteurs pour enrichir son art et toucher un public plus large. Son objectif est de signer un contrat qui propulsera sa carrière à un niveau supérieur, tout en rassemblant des fans de toutes origines dans une grande famille musicale. Avec son style novateur, Tibao s’affirme comme un artiste à suivre de très près…

Par Elouan Thomas