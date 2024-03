La L2P Convention, l’événement hip-hop et street culture de référence en France, revient à La Place et rayonnera de nouveau dans tout Paris avec des conférences, workshops, masterclasses, concerts et exposition. Cette quatrième édition permettra aux professionnels·les et au public de se rassembler pour échanger et enrichir le débat, s’informer sur les tendances, développer leur réseau et poursuivre la structuration de ce mouvement artistique incontournable.

Plusieurs surprises pour l’occasion et des événements forts durant la conférence : show de Dj Muggs (cypress hill), rencontre avec S.Pri Noir, Panorama du rap, Ultimate Sneaker Battle(mode), les lives Furlax, Achim…, les talks et conférences sur de nombreux sujets sociétaux de la communauté hip hop, la soirée danse : Hippoh Dance Club au Grand Palais Immersif rien que ça !

Le programme :

[TALK] BRAND, PUB, JEUX VIDÉO : RAPPEUR·SE·S, DES OUTSIDERS LÉGITIMES ?

14/03/2024, 18h00-20h00, FGO-BARBARA

Animé par Dolores Bakela, journaliste indépendante, co-fondatrice de l’Afro et du festival Fraîches Women festival

Sonia Boton-Gboh, fondatrice de l’agence marketing Roxanne

Cécilia Pietrzko, fondatrice de l’agence musicale Grown Kid

Charles Moukouri, Co-fondateur du studio créatif DAT-WAY

Vicky R, artiste

[CONFÉRENCE] LE BUSINESS DU LIVE RAP

15/03/2024, 14h30-16h00, La Place, Salle de concert

Animée par Ismaël Mereghetti

Romain Laleix, directeur général délégué du CNM

Thibaud Fouet, directeur des Sociétaires de la Sacem

Daphné Weil, bras droit de Fianso, manageuse de Lino

Éric Bellamy, directeur général de Nouëva Productions

[TALK] 360 CNM : COMMENT LA DIFFUSION LIVE PARTICIPE-T-ELLE À LA CONSTRUCTION DE LA CARRIÈRE ARTISTIQUE ?

15/03/2024, 16h30-18h00, La Place, Grand studio Léo Ferré

Modéré par Chloé Métaireau, responsable du soutien à la structuration, au développement professionnel et à la transition écologique du CNM

Cassandre Le Kernec, responsable booking rap chez Nouëva Productions

Johann Blot, booker chez Pedro Booking

[TALK] MASTERCLASS : RENCONTRE AVEC S.PRI NOIR

15/03/2024, 19h00-20h30, La Place, Grand studio Léo Ferré

Modéré par Narjes Bahhar, journaliste et responsable éditoriale senior Rap Français chez Deezer

Avec S.Pri Noir, rappeur

[TALK] HIP-HOP ET RÉGIONS, UNE HISTOIRE PARALLÈLE

16/03/2024, 14h00-15h30, La Place, Grand studio Léo Ferré

Modéré par Yérim Sar, journaliste

Axiom, rappeur

Sako, rappeur

Hourou (Figure 2 Style), danseur

Éric Bellamy, directeur général de Nouëva Productions

[TALK] BEATMAKERS, DE GEEKS DU SON À RÉALISATEURS

16/03/2024, 14h30-16h00, La Place, Salle de concert

Modéré par Raphaël Da Cruz, journaliste polyvalent pour l’Abcdr du son, Apple Music, Booska P et CultureBox

Spike Miller, beatmaker et directeur artistique

Ogee, directeur artistique Label et Edition

Medeline, compositeur, réalisateur artistique, mixeur, éditeur Spike Miller, beatmaker, réalisateur artistique

MKL, beatmaker (Lefa, Dadju, Barack Adama…)

[TALK] PANORAMA DU RAP FRANÇAIS

16/03/2024, 19h00-20h30, La Place, Grand studio Léo Ferré

Modéré par Kerch Kotan, fondateur du média Rapelite

Le Chroniqueur sale, créateur de contenu autour du rap

Merkus, manager d’artistes

Pauline Raignault, directrice artistique & responsable marketing freelance

[WORKSHOP] ANALYSE DES CONTRATS DANS LA MUSIQUE

16/03/2024, 15h00-17h00, La Place, Studio 1

Animé par Vinciane Jacquet, avocate

12€ (nombre de places limité)

Les concerts & Lives !

Le 14 mars 2024, la scène de La Place accueille trois talents indiscutables : Furlax, Jaïa Rose et Ruthee ! Une soirée pleine de promesses à la croisée du rap et du R&B pour découvrir en live ceux qui feront la musique de demain. Également dans le cadre de la L2P Convention, le FGO-Barbara et La Place s’associent pour une soirée live réunissant 3 artistes talentueux et prometteurs : Achim, Akissi et Deelee S.

Le 16 mars à la Place on a le droit à la légende DJ Muggs du groupe Cypress Hill, groupe rap parmi les plus importants de l’histoire aux 18 millions d’albums vendus dans le monde et dont l’étoile brille sur le Walk of Fame à Hollywood ! Il est aussi le producteur du classique premier album de House of Pain avec le titre planétairement connu “Jump Around”.

Chopes vite ta place! c’est en cliquant sur le lien ici