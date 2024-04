Sonorium présente « A Seat at the Table » de Solange, dans le cadre de l’exposition “Faisons corps”, le MAIF Social Club et Sonorium vous proposent de (re)découvrir le troisième album de Solange. La session d’écoute est le 27 avril 2024 à 15h & 17h.

Bienvenue à une session Sonorium ! Installez-vous confortablement et écoutez un album en entier ! En son haute-fidélité. Un.e spécialiste qui présente l’album à chaque séance. Exposant le contexte de création et donnant des clés d’écoute. Événement en partenariat avec Focal & Son et vidéo

Dans ce cadre, le MAIF Social Club et Sonorium vous proposent de (re)découvrir le troisième album de Solange. Au sein de l’exposition “Faisons corps”, la présentation de “A Seat at the Table” sera assurée par Rhoda Tchokokam.

Solange – Don’t touch my hair feat. Sampha

La chanteuse américaine Solange Knowles, sœur cadette de Beyoncé, construit depuis une dizaine d’années une carrière artistique de brio. Elle sort en 2016 ce premier album, un chef d’œuvre encensé par la critique! Qui est autant une dénonciation qu’une réflexion sur l’appropriation culturelle dont la Soul, le Rap, le Blues, le Jazz et le Funk sont victimes, mais aussi sur la libération des corps des femmes (et notamment des femmes noires).

A Seat at the Table, un album studio acclamé par la critique musicale

A Seat at the Table est le troisième album studio de l’auteure-compositrice-interprète américaine Solange. Sortie le 30 septembre 2016 chez Saint Records et Columbia Records. Pendant l’enregistrement de l’album, Solange sort un EP, intitulé True (2012) et lance son propre label nommé Saint Records. L’écriture de l’album commence dès 2008, tandis que les sessions d’enregistrement se déroulent entre 2013 et juin 2016. Solange a fait appel à divers collaborateurs, notamment les rappeurs Lil Wayne et Q-Tip, les auteurs-compositeurs-interprètes The-Dream, BJ the Chicago Kid, Kelly Rowland et Tweet, ainsi que les musiciens Sampha, Kelela et David Longstreth.

Il inclut le morceau “Don’t Touch My Hair”, sur la fétichisation des cheveux des femmes noires et, par extension, sur l’appropriation des corps noirs par des blancs.

A Seat at the Table a été largement salué par la critique musicale et est devenu le premier album de Solange à se classer numéro un au Billboard 200 aux États-Unis, avec 72 000 unités équivalentes à l’album. Le single principal de l’album, « Cranes in the Sky », a remporté le Grammy de la meilleure performance R&B. Devenant ainsi la première nomination et la première victoire de Solange aux Grammy. En 2020, l’album a été classé 312 sur la liste des 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone.