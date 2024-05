Bercé par le Groove de son père, ancien membre du groupe “Guadeloupéen Galaxy“, Dogzout, le parisien désormais installé à Rennes, commence la musique à ses six ans au conservatoire où il étudie la basse et les percussions. À ses 18 ans, il décide de se produire avec de nombreux groupes de soul, RnB, Jazz ou encore Funk.

Un bagage solide et puissant qu’il décide, contre toute attente, d’utiliser pour se tourner vers la musique électronique.

Inspiré notamment par Troy Boi, DJ Snake, ou encore Mr Carmack, ce jeune caméléon musical, multi-instrumentiste, compositeur et beatmaker, s’inspire de plusieurs styles tels que la Lo-fi/Jazz, l’afro, le RnB, ou la UK House pour proposer sa signature sonore.

L’art de la création.

Un parcours atypique, qui lui permet, par ailleurs, de créer son label de musique nommé “Dogzout Records“ en 2017. Une structure qui permet aux jeunes artistes émergents d’avoir un accompagnement dans leur processus de création musicale.

C’est en 2018, qu’on le découvre sur la scène musicale avec son tout premier EP “Scriptures“ qui explore l’univers du Future Beat RnB. Le Rennais s’associe ensuite avec ELK sur l’EP “Lodestones“, et devient l’un des ambassadeurs de la scène des beatmakers français.

“Noutro Tempo“.

Le soleil, la fête et les ambiances chaleureuses qui prennent vie dans les rues, voilà ce qui inspire l’artiste pour proposer ses nouveautés. Ses collaborations avec des artistes tels que BillYG, Dj Lycox, Lokowat, Nayela, et aussi Saï T, permettent de créer et de rendre l’Ep “Noutro Tempo“, unique et audacieux.

En fin de compte, Dogzout propose dans son nouvel EP de six titres, une nouvelle immersion, avec des rythmes envoûtants, allant de l’afrobeat à la batida : une expérience sonore captivante.

Alors en attendant, n’hésitez pas à streamer son EP “Noutro Tempo“.

Retrouvez prochainement son morceau “Noutro Tempo“ sur la playlist “PÉPITES“, via Pepitesounds.

Par Louis-Hermann N.