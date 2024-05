L’ascension de la scène rap Bruxelloise

Artiste bruxellois, Gutti émerge comme l’un des talents les plus prometteurs de la scène rap belge. Après des débuts au sein du collectif Ceelo Squad, Gutti a rapidement marqué son territoire en solo avec des singles tels que « Juju », propulsant sa carrière vers des sommets inattendus. Inspiré par des icônes du rap US comme Migos et DaBaby, Gutti a su fusionner ces influences avec son vécu personnel, reflétant ainsi une authenticité singulière dans ses créations. Son dernier EP, « AVANT LE GLO », est un témoignage de cette évolution artistique. En s’associant avec des producteurs de renom comme le duo de la Miellerie et Berry, Gutti explore de nouvelles sonorités tout en restant fidèle à ses racines. Avec des collaborations percutantes telles que « Sensible » avec Geeeko et « Famille Shelby » avec Bakari, cet EP transcende les frontières linguistiques pour s’imposer comme un pilier de la nouvelle génération du rap belge.

« AVANT LE GLO » : Une introspection audacieuse

Gutti, dans son dernier EP « AVANT LE GLO », se livre avec une franchise poignante, explorant des thématiques introspectives qui résonnent profondément avec son public. À travers des titres tels que « A&P » et « Mon combat », l’artiste plonge dans son passé tumultueux, évoquant des épisodes marquants de sa vie, de l’enfance difficile aux défis rencontrés en tant que jeune père. Ce projet, imprégné d’influences trap américaines des années 2010, illustre la maturité artistique de Gutti et son désir constant de repousser les limites du genre. « AVANT LE GLO » ne se contente pas de divertir, mais il offre également une introspection sincère sur les luttes et les triomphes de l’artiste, affirmant ainsi sa place en tant que voix incontournable de la scène rap francophone.