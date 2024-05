Martin Gal : L’Architecte du son

Martin Gal, diplômé de l’École Supérieure de multi-syllabiques, apporte une nouvelle dimension à l’univers musical. Son parcours est celui d’un artisan du son, façonnant avec précision chaque beat, chaque mélodie. Son EP commun avec Loko est le fruit d’une collaboration aboutie, alliant leurs talents respectifs pour offrir un projet novateur. Gal incarne l’excellence, marquant de son empreinte chaque morceau de son expertise. Avec ce dernier single, il prouve sa capacité à innover et à repousser ses limites.

Loko : L’âme du rap français

Loko, figure emblématique du rap français depuis ses débuts au sein d’ATK, insuffle son énergie et son talent dans chaque projet. De la réalisation de mixtapes légendaires à la fondation du label Néochrome, Loko a façonné l’histoire du rap français. Son expérience en tant qu’ingénieur du son lui confère une sensibilité unique, sublimant les productions de ses pairs. Avec « À la Carte », il prouve une fois de plus sa versatilité artistique et son engagement indéfectible envers la musique. En conjuguant son amour pour le jeu et pour la rime dans l’EP « ALL IN« , Loko démontre une créativité sans borne.

Un morceau et clip explosif

Le morceau « À la Carte » ne serait pas complet sans la présence remarquée d’Alkpote et Deadi, qui apportent leur propre saveur à cette collaboration. Alkpote, maître incontesté du sale, distille son flow acéré avec une précision chirurgicale, ajoutant une dimension sombre et brutale au titre. Deadi, quant à lui, déploie son talent de manière magistrale, offrant des couplets incisifs et percutants. Le clip, réalisé avec intelligence artificielle, est une véritable prouesse visuelle, captivant l’audience avec des images aussi captivantes que dérangeantes. L’alliance de ces quatre artistes emblématiques du rap français crée une alchimie musicale unique.