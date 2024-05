L’artiste canadien PARTYNEXTDOOR est de retour avec un nouvel album de 14 titres PARTYNEXTDOOR 4 « P4 ».

P4 est le quatrième volet de la série PARTYNEXTDOOR du chanteur canadien sorti via OVO Sound. Déjà crédité des hits Lose my mind & Real Woman recueillant des millions de streams dans le monde.

Avant P4, son dernier opus, P3, est sorti en 2016. L’album comprenait son tube « Come and See Me », assisté par Drake, qui a atteint la cinquième place du classement Hot R&B Songs Billboard. PARTYMOBILE, a accumulé plus de 1,4 milliard de streams, ce qui en fait son deuxième album à figurer dans le Top 10.

En ce qui concerne son nouvel album, PARTYNEXTDOOR déclare : « Je veux que mes fans vivent cet album d’une manière qui leur permette d’en tirer exactement ce dont ils ont besoin. Quoi qu’ils traversent… des relations, quoi que ce soit – lorsqu’ils écoutent cet album, ils peuvent s’inspirer de mes histoires et s’y identifier. »

Originaire de Mississauga, en Ontario, PARTYNEXTDOOR est l’un des chanteurs, auteurs-compositeurs et producteurs de pop et de R&B les plus importants de cette génération. Outre son tube « Come and See Me » avec Drake, nominé aux Grammy Awards et triple platine. Il est également l’auteur de succès tels que « Work » de Rihanna et « Wild Thoughts » de DJ Khaled.

REAL WOMEN

Son titre « Her Way [Sped Up] » a été le premier titre de 2023 sur Tik Tok Canada et le troisième sur Tik Tok USA.

Il a ensuite partagé PARTYPACK en octobre 2020. Un ensemble de ses classiques convoités comprenant « PERSIAN RUGS » et « THINGS & SUCH ». Le double EP COLOURS comprenant « LET’S GET MARRIED » et « GIRL FROM OAKLAND ». Entre les sorties, son catalogue continue d’exploser ; son titre « Her Way [Sped Up] » a été le premier titre de 2023 sur Tik Tok Canada et le troisième sur Tik Tok USA.

FOR CERTAIN

Ce mois de juillet marquera le 10e anniversaire de PARTYNEXTDOOR TWO. Drake est également le seul à figurer sur cet album, sur le sirupeux « Recognize ».

