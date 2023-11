Entre rap et R&B, Hamza a fait un bout de chemin depuis sa mixtape « H-24« . « 1994« , « Paradise » et maintenant « Sincèrement« , cette carrière ressemble à un sans-faute. La sortie de son dernier projet le 17 février 2023 met tout le monde d’accord. Gros chiffres de ventes, certifications, adulations de la critique, c’est une réussite totale. Il a même reçu un prix à la cérémonie des Flammes pour une de ses collaborations.

À la vue du succès du projet, Hamza se voit programmé dans la plupart des festivals francophones. Il annonce également sur son compte Instagram une tournée dans toute la France, dont un Bercy sold-out très rapidement. L’artiste belge devient enfin la superstar qu’il mérite d’être.

À quoi s’attendre pour le Bercy ? Quand on voit comment il retourne chaque festival où il passe, on ne peut s’attendre qu’à un show monstrueux, et surtout des invités de qualité. Rappelons-nous que l’artiste belge est le plus américain des francophones, et qu’il a un panel de featurings impressionnant. Damso, Aya Nakamura, Offset, Ckay, on espère que des surprises seront au rendez-vous. Peut-être la collaboration tant attendue avec Jaden Smith ?

@IDRN

Le jeune Belge n’est pas en reste. Après le carton de son album, sa tournée, il tease désormais un nouveau single. Du 17 au 19 Novembre, retrouvez son nouveau morceau en exclusivité dans vos trajets Uber à Paris.