C’est en ce vendredi 10 novembre que So’ dévoile la réédition de son premier projet « Sahara ». Ce huit titres est accompagné de la sortie de Colombes, un clip hors série disponible sur YouTube.

Alors que l’hiver approche à grand pas, So’ réchauffe les esprits avec le deuxième volume de son premier projet « Sahara ». En puisant dans ses racines, l’artiste franco-marocain propose un travail à son image, entre tradition et modernité.

Dès l’intro, « Sirocco » plante le décor et installe directement la direction artistique orientale du rappeur. So’ pose un kickage nonchalant et assumé sur fond de prods planantes. Pour couronner le tout, une plume travaillée et un texte totalement maîtrisé. Portés par la mélancolie, ces huit titres traitent de la déception amoureuse, le regret ou encore la trahison.

Retour aux sources

Plus qu’un voyage auditif, So’ propose à son public un voyage visuel en imageant son travail et faisant paraître le clip de son morceau Colombes. Tout en légèreté, le rappeur propose un visuel à l’image de sa musique : aérien, fin et travaillé. Au milieu du désert, il défend son travail dans un registre évasif variant entre le chant et le rap.

Le jeune rappeur franco-marocain figure dans son visuel, laissant transparaître son regard à travers un chèche porté par le vent, comme en rappel à ses origines.

Du paysage saharien à l’accoutrement des touaregs, So’ représente parfaitement le symbole d’une nouvelle génération qui regarde en avant et propose innovation et modernité, tout en restant soucieuse de son passé et de ses racines.

Retrouve le dernier projet de So’ ici.