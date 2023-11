Luidji en a fait du chemin depuis la capsule corp. C’est depuis plus de 10 années à rapper et moults péripéties que cet artiste a su s’imposer un siège dans le milieu du rap français. Après l’énorme succès de son premier album solo « Tristesse Business : Saison 1« , Alexis s’impose grâce à une superbe écriture. Un disque d’or amplement mérité avec son label Foufoune Palace, crée de ses mains.

Le thème de cet album est principalement ✨ les femmes ✨ et ses aventures avec celles-ci. Après 2 années d’absence totale, Luidji nous prend à contre-pieds avec l’album « Saison 00« , véritable bijou d’introspection. L’artiste nous fait parvenir via son projet une rétrospective de sa vie,. De son enfance à aujourd’hui, il nous décrit ce qu’il s’est passé pour en arriver là. Par exemple, il dit « Maman c’est toi qui avait raison, quand tu m’as foutu au solfège » dans « Téléfoot« , pouvant nous donner une idée d’où vient ce talent pour la mélodie.

En plus d’instrumentales originales et encore une fois, très mélodieuses, Luidji est un rappeur qui à un très bon sens de la rime. Croisées, embrassées ou simples, c’est un exercice dans lequel il excelle. C’est important à rappeler dans un rap français qui commence à délaisser ce pan.

Le meilleur dans tout ça ? Luidji est en indépendance avec son label Foufoune Palace, comportant notamment le rappeur Tuerie dont vous pouvez retrouver l’interview ici.

Luidji est donc de retour en grandes pompes avec plein d’idées dans le sac. « Saison 00 » semble être les prémices de nouveaux projets encore plus fous. En plus de l’album, l’artiste se produit partout en France pour de nombreux concerts,. Le plus important est l »annonce d’un show à l’Accor Arena le 20 Novembre 2024, dont la fosse est déjà sold-out. Vous pourrez trouver les dernières places restantes sur ce lien. Une occasion en or pour chanter « Pour deux âmes solitaires » ou encore « Marie Jeanne » en chœur.