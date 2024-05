XZIBIT a annoncé la sortie d’un nouvel épisode…et on connait la date !

Vers un retour de l’émission iconique « Pimp My Ride » ?

L’émission culte « Pimp My Ride » va bien faire son grand retour sur nos écrans, ravivant la nostalgie des fans de tuning et de transformations spectaculaires de véhicules.

Lancée pour la première fois en 2004 sur MTV, l’émission, animée par le rappeur, producteur ,acteur Xzibit, est rapidement devenue emblématique pour ses métamorphoses de voitures en piteux état en véritables œuvres d’art roulantes, souvent équipées de gadgets technologiques avant-gardistes et de personnalisations extravagantes.

Depuis sa conclusion en 2007, « Pimp My Ride » a laissé un vide dans le cœur des passionnés de customisation automobile. Selon des sources internes, le format serait actualisé pour refléter les nouvelles tendances en matière de durabilité et d’innovation technologique, tout en conservant l’esprit original qui a fait le succès de la série. Les discussions incluraient également la possibilité d’intégrer des éléments de réalité augmentée et de suivi en temps réel du processus de transformation, permettant ainsi aux téléspectateurs de vivre une expérience plus immersive.

La réception de cette nouvelle par les fans du show original est majoritairement positive, beaucoup espérant retrouver l’humour et la créativité qui caractérisaient les premières saisons. L’émission pourrait non seulement raviver la flamme de ceux qui ont grandi avec l’émission, mais aussi inspirer une nouvelle vague d’enthousiastes de la customisation automobile,

Xzibit nous donne alors rendez-vous le 9 mai pour découvrir la sortie d’un nouvel épisode. En attendant, réécoute ce générique devenu classique dans les oreilles de tout le monde.

Générique « Pimp my Ride »

Par Louis Dautresme