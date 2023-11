Le retour d’une odyssée artistique

Le 10 novembre, le duo dynamique An’Om x Vayn à fait son grand retour avec l’EP « Blizzard ». Composé de huit titres, cet opus trace les contours d’une période d’errance artistique qui a marqué les artistes. An’Om et Vayn, des self-made men, ont navigué près de l’échec et ont ressenti la peur de l’avenir, mais ils reviennent aujourd’hui empreints de rage et d’envie. Après une pause bien méritée et le temps nécessaire pour se ressourcer, ils redéfinissent la musique rap en y insufflant des influences électro. An’Om livre des épisodes de sa vie personnelle avec son flow précis, tandis que les mélodies de Vayn ajoutent une profondeur inédite. Entre les côtés sombre et clair, les deux artistes avancent au cœur même d’un blizzard qu’ils décrivent avec une authenticité déconcertante.

Nouveau souffle avec l’EP « Blizzard »

Après les sorties remarquées des clips « Tempête » et « Flashback », An’Om x Vayn dévoilent le visuel captivant du morceau « Sables du temps » pour accompagner la sortie de leur EP. « Blizzard » représente l’aboutissement d’un univers hybride, fusionnant le rap avec des touches de pop et d’électro. An’Om exprime sa vie et ses émotions à travers un flow mélodieux, abordant des thématiques allant de l’angoisse au désir de réussite. De son côté, Vayn transcende les codes musicaux en créant des ambiances uniques, entremêlant rap et éléments électroniques avec brio. Forts du succès de leur single « Astronaute », certifié platine, le duo a tracé son chemin jusqu’à la sortie de leur premier album studio « Parallèle » en novembre 2021, une exploration de la dualité entre un monde fantasmé et une réalité plus sombre. Après une collaboration de longue date, An’Om x Vayn offrent un spectacle en live électrisant, mêlant kickage, émotion et partage, avec plus de 50 dates à leur actif, confirmant ainsi leur place sur la scène musicale.

Article par : Elouan Thomas