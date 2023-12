Extrait de son premier album « BERRYLAND » l’artiste Berry balance le clip Erykah.

Après une belle performance dans le projet La Place « Des Perles et Des Cendres », Berry peut désormais voler de ses propres ailes.

Berry ERYKAH

Le rappeur lance vendredi 1er décembre son premier album « BERRYLAND », accompagné du clip d’un des plus beaux morceaux du projet : « ERYKAH » réalisé par Appa et mis en images par Mathilde Falquerho et VUTOUIU.

Pour écouter l’album BERRYLAND de 14 titres c’est ici!