HypeSoul, le média en ligne un des leaders dans la promotion de la culture urbaine et de la mode, & KANIIYIN sont ravis d’annoncer un partenariat stratégique. Cette collaboration marque une nouvelle ère d’innovation et de célébration de la créativité dans l’univers de la mode et de la culture urbaine.

Fondée sur une passion commune pour l’expression artistique et la mise en valeur des créateurs émergents. Cette alliance entre HypeSoul et KANIIYIN vise à dynamiser le paysage médiatique en proposant des contenus uniques et engageants. Ainsi que des événements exclusifs qui captivent les passionnés de la culture urbaine à travers le monde.

« Ce partenariat avec KANIIYIN représente une opportunité exceptionnelle pour HypeSoul de continuer à promouvoir et à soutenir les talents émergents de la mode et de la culture urbaine », déclare Kenneth K, fondateur de HypeSoul: « Nous sommes impatients de collaborer avec une équipe aussi passionnée et visionnaire pour créer des expériences mémorables et inspirantes pour notre public. »

Ensemble, HypeSoul et KANIIYIN s’engagent à développer des initiatives novatrices. Notamment la création de contenus originaux, l’organisation d’événements exclusifs. Mise en place de partenariats stratégiques avec des marques influentes de l’industrie. Cette collaboration permettra de renforcer les présences de KANIIYIN & HypeSoul sur la scène internationale. Tout en offrant une plateforme dynamique aux créateurs et aux artistes de la mode et de la culture urbaine.

À propos de HypeSoul :

HypeSoul, fondé en 2013 est un média en ligne dédié à la promotion de la culture urbaine, de la mode et du lifestyle. Hs s’efforce de mettre en lumière les talents émergents et les tendances les plus en vogue dans l’univers urbain. A travers des articles, des interviews, des reportages et des événements exclusifs.

À propos de KANIIYIN :

Kaniiyin, fondé en 2019, incarne l’union harmonieuse entre une agence d’accompagnement. Une entreprise dédiée à la promotion du talent à travers des stratégies commerciales, marketing et visuelles ingénieuses. Des conseils commerciaux avisés, des services photographiques de qualité, une identité visuelle percutante, des mises en relation stratégiques, un marketing efficace, jusqu’au placement en espaces de vente. Voici une liste non exhaustive d’outils offerts aux talents pour s’exprimer pleinement, bénéficiant d’une écoute attentive et d’un savoir-faire averti.