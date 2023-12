L’artiste égypto-irlandaise basée à Londres Aaria Tae sort le single Alt-R&B, Pop/Soul « Lullaby » le 1er décembre 2023. Nouveau titre du projet « Balance », qui sort en 2024.

De formation classique dès son plus jeune âge, sa musique s’appuie sur de nombreux genres différents. Ses influences multiculturelles. sont inspirées par son séjour en France, en Égypte et en Irlande. Elle a composé et co-produit une grande partie de la musique et a personnellement réalisé et conçu ses visuels. Ce qui donne au public un aperçu très personnel de son monde.

Aaria Tae a également co-écrit des chansons pour de nombreux artistes. Dont Kate Stewart, Jarreau Vandal, Humble The Great, Victor Ray et Troyboi, et son single « On My Own » compte désormais plus de 100 millions de streams.

Influencée par les sons du hip-hop et du R&B, Aaria propose des titres de chansons mélodiques et rythmés avec un accompagnement de basse dans un style se décrivant comme audacieux, introspectif et diversifié.