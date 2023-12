Après deux ans d’absence, La Fève revient avec une nouvelle chanson et un clip lifestyle glamour. Le titre : Loyal.

La Fève est Loyal à travers son nouveau clip. Cette vidéo nous ramène sur ces deux dernières années, deux années remplies de succès et de réalisations. La fidélité est bien plus qu’une simple chanson. Il capture l’essence de ces deux années où il s’est fait très rare, évoquant une atmosphère à la fois nostalgique et pleine d’espoir.

De puissants rythmes trap se mélangent au jeu de piano magistral du légendaire Tarik Azzouz pour créer une toile sonore qui captive l’auditeur dès la première note.