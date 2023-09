La compilation Hostile Hip hop a littéralement changé la phase du rap français en 1996! Voici la seconde partie

A Partir des années 1990, le rap commence à exploser et connaît certains succès commerciaux. A partir de 1995/1996 une toute nouvelle génération de rappeurs, groupes et collectifs commencent à peine à éclore comme le Beat de Boul, Time Bomb ou encore le Secteur A. Ces derniers deviendront des futurs têtes d’affiches du rap français comme Arsenik et Lunatic. Des noms que l’on retrouve sur l’une des plus grandes compilations du hip hop français : « Hostile Hip Hop ».

Cette compilation marque parfaitement le passage de la old school à la new school. Avec de tout nouveaux flows et privilégie d’abord la rime et la technique plutôt que le côté lyriciste. Contrairement aux pionniers tels qu’Assassin, NTM ou encore IAM. Cette nouvelle génération de MC’s va alors changer complètement la face du rap français de part leur immense maîtrise au micro et de leur technique sur la compilation. les avant-gardiste de l’époque.

Crédit photo ; « Vice »

L’exportation de l’horrorcore en France

En plus des nouveaux flows venu des Etats Unis, un nouveau style encore inconnu en France vient se glisser au sein de la compilation. Sur l’autre bord de l’Atlantique. Ce nouveau courant nommé horrorcore popularisé par les Geto Boys mais surtout par la Three 6 Mafia débarque en France. Malgré le fait que l’horrorcore reste un style de niche. Certains groupes et rappeurs vont être les précurseurs de ce nouveau style sur « Hostile Hip Hop ».

A commencer par Arsenik, groupe encore inconnu du rap français qui connaîtra un succès commercial à la fin des années 1990. Les futurs de auteurs de « Quelques gouttes suffisent » viennent inaugurer le projet avec l’introduction « L’enfer remonte remonte à la surface » qui fait l’effet d’une bombe au sein du rap français.

Comme les X-Men, le trio qui deviendra un duo par la suite, enchaîne les références cinématographique. Mais ce sont surtout les phases liés au meurtre voir satanistes qui les rapprochent de l’horrorcore. Un flow tout droit sorti des ténèbres! Dans une interview pour « Le Blavog » sorti il y a 10 ans. Lino dira du morceau que le titre est une métaphore pour montrer que le rap underground allait chambouler le rap français au profit des groupes et artistes bien installés. Arsenik avait sans le savoir prédit l’avenir du rap français.

« Clic clic, je n’ai plus de balles » un des refrains les plus mythique de la compilation

Mais le morceau qui incarne parfaitement ce tout nouveau courant musical reste celui de Polo sur « Panne sèche ». « Clic clic, je n’ai plus de balles » un des refrains les plus mythique de la compilation. Polo nous livre ici une grosse performance sur une instrumentale horrorcore en montrant son désamour contre le système oppressant qu’il peine à combattre. Polo reste à ce jour un des plus gros mystères du rap français. Ce dernier avait tout pour devenir un des meilleurs MC’s de son époque! Mais il se contentera finalement de quelques petites apparitions sur des compilations et mixtapes.

Mentions honorables aux titres « La chasse est ouverte » des Rongeurs ou encore « Cauchemar » d’Aktivist eux-aussi horrorcore.

Enfin on pourrait même aller plus loin si l’on ajoute les morceaux des X-Men et de Lunatic. Avec des instrumentales ne ressemblent pas du moins à ce courant. Les deux groupes de Time Bomb évoquent les thèmes les plus récurrents liés à l’horrorcore. Comme le meurtre et la violence sur un fond de paroles très sombre.

L’influence de la scène New-Yorkaise

Si la maîtrise de la technique et du kickage est à son comble tout du long de « Hostile Hip Hop » cela s’explique de part l’influence de la scène East Coast. Une époque où New York et Los Angeles enchaînent les classiques, influencent la moitié des MC’s français. 1995, un an avant la compilation Hostile, est sans doute une l’année charnière et riche du hip hop en terme de projets. « The Infamous » de Mobb Deep. « Only Built 4 Cuban Linx » de Raekwon. « Livestylez Ov Da Poor » de Big L. « Mystic Stylez » de la Three 6 Mafia ( groupe de Memphis) des albums tous issus pour la plupart de New York qui seront par la suite considérés comme des classiques .

L’école du rap new-yorkais sera une véritable influence pour cette nouvelle génération de rappeurs en France. Certains d’entre eux n’hésitent pas à leurs faire un clin d’oeil. Ill cite le groupe underground Heltah Skeltah dans « Pendez-les » ou Booba dans « Le crime paie » avec la phase « Easy, du cash à la Sugar Hill AZ » faisant au référence au morceau du rappeur new-yorkais AZ.

La technique impressionnante de Big L, le flow crue et violent de Mobb Deep, l’énergie du Wu Tang Clan ainsi que l’élégance au micro de Nas vont alors être de réelles source d’inspiration chez les jeunes MC’s français de l’époque.

Conclusion

Hostile Hip Hop deviendra au fil des années la compilation la plus mythique du rap français. Elle aura surtout permis l’émergence de nouveaux groupes. Grâce à Hostile le rap français va littéralement changer de dimension pour rentrer dans une toute nouvelle phase. Faisant place à un rap beaucoup plus technique qu’auparavant avec des textes plus crus, violent et egotrip.

Enfin le label Hostile Records ne s’arrête pas là et enchaîne les compilations avec deux volumes sortis respectivement en 1998 et 2000. Puis le label clôt parfaitement l’aventure 10 ans plus tard en sortant une dernière compilation sous le nom d’Hostile 2006. Les meilleurs artistes des années 2000 où l’on retrouvera Despo Rutti, Nessbeal, Sefyu, Soprano, Mac Tyer, Salif, Nubi ou encore Youssoupha.

27 ans plus tard la compilation ne cessera de marquer les esprits et d’influencer les générations futures. Une compilation qui détruira tout sur son passage au sein du rap français telle une grenade prête à être dégoupiller.