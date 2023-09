À partir des années 1990, le rap commence à exploser et connaît certains succès commerciaux, mais à partir de 1995/1996 une toute nouvelle génération de rappeurs, groupes et collectifs commencent à peine à éclore comme le Beat de Boul, Time Bomb ou encore le Secteur A. Ces derniers deviendront des futures têtes d’affiche du rap français comme Arsenik et Lunatic : des noms que l’on retrouve sur l’une des plus grandes compilations du hip hop français : « Hostile Hip Hop ». Cette compilation marque parfaitement le passage de la old school à la new school, avec de tout nouveaux flows et privilégie d’abord la rime et la technique que le côté lyriciste contrairement aux pionniers tels qu’Assassin, NTM ou encore IAM.

Cette nouvelle génération de MC’s va alors changer complètement la face du rap français de part leur immense maîtrise au micro et de leur technique sur la compilation la plus avant gardiste de l’époque.

Le flow et la technique

Une grenade prête à être dégoupillée comme le démontre la cover est sans doute la meilleure métaphore pour annoncer l’explosion d’une nouvelle génération et d’une toute nouvelle ère du rap français.

L’année 1996 (date de sortie de la compilation) voit l’arrivée d’un tout nouveau collectif Time Bomb. Cette clique de MC’s a un atout majeur la technique et le flow. Deux groupes issus de ce collectif mythique, à savoir Lunatic et les X-Men se retrouvent à poser sur « Hostile Hip Hop ». Qui vont changer le cours de leur carrière. Lorsque Booba et Ali sortent « Le crime paie » cela fait un ravage dans le rap français malgré le fait qu’ils n’ont pas encore de succès commercial. Le titre marque les esprits et conquit les auditeurs de rap. Des textes sombres, crues et violent sans compter l’alchimie parfaite entre les deux rappeurs du 92 qui feront d’eux le duo le plus mythique du rap français. Leur titre deviendra alors un des morceaux les plus iconiques du rap français si ce n’est le premier.

Les X-Men venant également de la même école de rap, provoquent aussi la même sensation chez les auditeurs. En ramenant comme leurs compères, un style de rap beaucoup plus froid, arrogant et surtout technique comme le démontre parfaitement le morceau « Pendez-les ». Un morceau bourré de références à la culture cinématographique et pop culture allant des films de John Woo à John Wayne ou encore à des séries mythiques telles que Starsky et Hutch et même « L’agence tout risque ». Le tout parfaitement kické par Ill, Hifi et Cassidy avec un style fortement influencé du rap de New York.

Lunatic et X-Men débarquent tels des OVNIS dans le rap français en amenant de nouveaux flows une technique irréprochable et un côté très nonchalant que l’on avait encore jamais entendu dans le rap français. Tout au long de « Hostile Hip-Hop », la technique est à son apogée comme sur le titre « Tout saigne » de La Clinique en feat avec Doc Gynéco. Ce dernier nous livre son meilleur couplet, évoquant même un pacte avec le diable sur l’une de ses meilleures punchlines « J’ai bluffé des nonnes en pleines prières, moi j’insulte mon père et j’invoque Lucifer ».

On retrouve également cette énergie et le côté kickage dans le morceau 3fois plus efficace des 2bal 2neg qui font également partis de ces groupes qui émergeront à la fin des années 1990.

Conclusion

Cette nouvelle génération de MC’s vient de fermer la vague de l’ancienne école des pionniers du hip hop pour entrer dans une toute nouvelle ère. En amenant l’art de la technique, un flow nonchalant, des paroles certes moins engagé mais surtout un rap beaucoup plus sombre et cru fortement influencé de la scène new-yorkaise du milieu des années 1990.