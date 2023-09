1. Présentation

BUSHI, jeune rappeur de Lyon, fait énormément parler de lui ces derniers temps par rapport à ses diverses apparitions aux quatre coins du monde ainsi que sa productivité et sa communication qui font tourner beaucoup de mystère autour de ce personnage.

L’artiste peut paraître des plus underground. Egotrip monstre, placements particuliers, ces éléments font sa force. Il se démarque par sa prestance, sa nonchalance et ses placements sortis de nulle part. Un vrai rappeur US en somme.

Saturn Citizen, Lyonzon, BUSHI est littéralement partout, et encore plus depuis l’énorme succès de la « BUSHI TAPE 2« , qui lui permet de se faire connaître par un public plus large grâce à la qualité folle du projet. Depuis cette sortie, l’artiste ne rigole plus et fait apparitions sur apparitions avec Quavo, mythique membre des Migos. Cette proximité alimente beaucoup de rumeurs sur d’éventuels feats (qui existent pour sûr) voire des projets communs.

2. Pocket sur tous les Radars

C’est de cette proximité qu’est née le freestyle On The Radar de BUSHI, véritable accomplissement pour un rappeur français, et encore plus pour un artiste qui n’est pas encore validé par le mainstream, seulement par les passionnés de rap français. Encore une preuve qu’on n’a pas besoin d’eux.

Le freestyle a énormément buzzé et se range aux côtés ceux de Drake ou Central Cee. Dans la foulée, BUSHI et son équipe ont donc sorti le clip tiré de ce son, appelé « Pocket« , tourné au Japon. Des visuels succulents, montrant encore une fois la palette et les connexions du rappeur à l’international. Ce clip semble être le commencement d’une nouvelle ère pour l’artiste et des théories se profilent déjà pour l’éventuelle sortie d’une « BUSHI TAPE 3″ pour notre plus grand plaisir.

3. Concert à la Cigale

Vous croyez que ça va s’arrêter là ? Le big BUSHI a également annoncé un concert exceptionnel prévu à la Cigale pour le 3 novembre 2023. Comment ne pas fantasmer sur l’apparition surprise de Quavo sur scène ..? Vous pouvez prendre vos places via ce lien.