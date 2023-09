Après avoir sorti « Zyech » cet été ainsi que son EP « Atlas » l’année dernière, Maydo revient avec un tout nouveau morceau « Séquence » sorti vendredi.

Enfant du Maroc

Pur produit du Maroc, le bordelais aborde fièrement ses origines comme ce fut la cas l’année dernière sur son projet « Atlas » où l’on retrouvait également Anys, un artiste maghrébin. Avec « Séquence » Maydo revient sur ses origines marocaines en racontant avec nostalgie ses vacances passé au pays de l’Atlas lors de son enfance. Il sort également de sa zone de confort avec son nouveau single en adoptant un style orienté vers la house et la jersey music.

Son parcours

L’artiste se passionne pour le rap lors d’ateliers d’écritures dans ville natale à Bordeaux jusqu »à la découverte de ses premières scènes. .Après avoir su trouvé ses marques, Maydo rejoint le collectif 75ème session où il suit notamment des artistes tels que Sheldon et Sopico dans leur développement. Le bordelais a pu également collaborer avec certains rappeurs issus de la scène underground comme Youssef Swatt’s ou encore avec Lacraps sur son dernier EP sorti en 2022.

Avec son dernier titre, Maydo vient renforcer encore plus cette identité franco marocaine et culture maghrébine tout en racontant son passé et son histoire de manière posé. Alors auditeurs et auditrices ils ne vous restent plus qu’à monter dans le train pour aller écouter de près sa discographie, car Maydo mérite amplement beaucoup plus de visibilité.