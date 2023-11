Voquab : L’aisance d’une polyvalence de genres musicaux

Voquab est un artiste polyvalent qui embrasse une variété de genres musicaux avec une aisance remarquable. Il se caractérise par sa capacité à créer un rap mélodieux et électronique, tout en se livrant à cœur ouvert à travers ses paroles. Son objectif est clair : apaiser les âmes tourmentées par l’expression artistique. Les textes introspectifs de Voquab sont le moyen par lequel il libère ses émotions et extériorise son vécu. Son style hybride, marqué par des influences telles qu’Orelsan, le cinéma visionnaire de Wes Anderson et les personnages iconiques de David Bowie, lui a valu une place de choix dans le monde de la musique. Il s’est non-seulement qualifié pour les quarts de finale du Buzz Booster Ile-de-France, mais il a également eu l’honneur de partager la scène avec des artistes de renom tels que Bigflo & Oli.

Photo par @antwanmo

L’univers éclectique de Voquab

Cependant, c’est son projet « Cœur » qui a récemment attiré l’attention et renforcé sa position en tant qu’artiste émergent prometteur. Avec « Cœur, » Voquab nous plonge dans un univers sonore moderne, associant des sonorités club à des rythmes house et two-step. Ce projet est avant tout une exploration des relations amoureuses à l’ère des applications de rencontres, une thématique très actuelle qui résonne auprès de nombreux auditeurs

Photo par @antwanmo

Cœur : L’Exploration musicale de Voquab dans l’ère des rencontres amoureuses numériques

L’EP « Cœur » est une collection de huit titres, dévoilés un par un à, ce qui a créé une anticipation grandissante parmi les fans. Chaque morceau explore un aspect différent de la quête d’amour de Voquab, créant ainsi une expérience musicale diversifiée et engageante. L’artiste parvient à capturer à la fois l’énergie des pistes de danse et les complexités des interactions humaines, créant une atmosphère unique et envoûtante. Les textes de Voquab abordent les nuances des relations modernes, reflétant à la fois la mélancolie et l’humour cynique qui caractérisent sa musique.

Photo par @antwanmo

L’exploration musicale d’un artiste en quête d’amour

L’apothéose de ce périple musical se trouve dans le morceau « Fou » (Cœur #8), qui clôture l’EP de manière explosive. Cette chanson offre une conclusion pleine d’intensité à la quête amoureuse de Voquab, marquant un tournant dans l’histoire qu’il raconte à travers « Cœur. » Les thèmes de l’EP explorent la dualité de l’artiste, symbolisée par le cœur métallique, en relation avec l’univers de la soudure. Cette image représente à la fois la passion ardente qui consume Voquab et son espoir de réparation dans un monde numérique où les sentiments semblent parfois être réduits à de simples produits à vendre. « Cœur » est bien plus qu’un simple projet musical ; c’est une réflexion profonde sur les interactions humaines à l’ère de la technologie.

Cover du single « Les mots (COEUR #7) » par Voquab, Photo par @clea.mbaki et @antwanmo

L’Impact de « Cœur » : Voquab résonne avec les complexités des relations modernes

En résumé, Voquab évolue avec succès dans l’univers musical actutel en explorant de manière novatrice les complexités des relations amoureuses à travers son projet « Cœur. » Sa capacité à marier des sonorités club à des textes perspicaces en fait un artiste à surveiller de près. Avec « Cœur, » Voquab offre aux auditeurs une expérience musicale à la fois dansante et profondément réfléchie, qui transcende les frontières des genres pour exprimer l’essence même des relations humaines à une époque marquée par la technologie et la virtualité. Ce projet marque une étape importante dans la carrière artistique de Voquab, le positionnant comme une voix originale et prometteuse de la scène musicale.

Cover de l’EP « Coeur » par Voquab

Elouan Thomas