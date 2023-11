Tantôt insolente, tantôt pétillante, et fougueuse, Kiana Ledé n’en est pas moins vulnérable voire fragile. Actuellement en tournée mondiale, cette artiste aux multiples facettes originaire de South Phoenix, se dévoile un peu plus à travers son second album studio : GRUDGES (2023). C’est sans honte et armée de courage que celle-ci, nous dévoile ses failles.

It Was Always Meant To Be

La vie d’artiste est une évidence pour la jeune Kiana Ledé, puisqu’elle se met à chanter l’alphabet directement après l’avoir appris selon ses proches, puis prend plaisir à se mettre en scène dans des spectacles scolaires, ainsi que les concours de beauté dès son plus jeune âge. Sa passion pour la musique est telle, qu’elle se fait virer régulièrement de cours, à cause de ses chants incessants. À la suite de ces incidents, sa maman finit par l’inscrire dans une école d’art dramatique, où elle peut enfin laisser libre cours à sa passion et affûter ses nombreux talents.

En effet, Mademoiselle Ledé a plusieurs cordes à son arc; si elle est tour à tour, auteure, compositrice et interprète, nous pouvons également, lui ajouter une casquette d’actrice, puisque les fans de la série SCREAM (2016), la connaissent notamment, sous les traits du personnage de Zoe Vaughn. Si elle se fait remarquer sur grand et petit écran, Kiana n’en oublie pas pour autant son premier amour : la musique, et décide de s’y consacrer plus sérieusement.

Kiana Ledé – I Choose You (Official Acoustic)

Premiers succès et premier album

C’est en 2011 que Kiana signe son premier contrat avec la maison de disque RCA Records, cependant ce deal fût de courte durée, puisque trois ans plus tard le label se sépare d’elle. En effet, cette dernière souhaite prendre une direction artistique différente et plus authentique. Elle se met donc à poster des covers sur Youtube et attire rapidement l’attention de Monte Lipman directeur général de Republic Records grâce à sa reprise du titre « Hotline Bling » de Drake.

Après avoir signé avec le label, elle sort, l’EP SELFLESS en juillet 2018, et atteint la neuvième place du Hot R’N’B Songs, grâce à la chanson « Ex« , qui y figure. Un an plus tard, l’EP MYSELF, succède au précédent. Puis en 2020, Kiana dévoile enfin son premier album KIKI (2020), constitué de 17 morceaux. Elle y aborde avec beaucoup de vulnérabilité, de douceur, d’intransigeance et une pointe d’insolence les méandres de sa vie sentimentale. On retrouve énormément de featuring de qualité, avec une vague de jeunes artistes en vogue tels que Ari Lennox sur le son « Chocolate », Arin Ray sur « Separation », ou encore 6LACK sur le titre « Second Chances« , pour ne citer qu’eux. Cet album nous introduit dans le monde de Kiana Ledé, mais le second s’inscrit sans aucun doute dans la continuité de celui-ci.

Kiana Ledé – Separation (Lyric Video) ft. Arin Ray

GRUDGES : De l’amertume à l’apaisement

Le 16 Juin 2023, Kiana sort l’album GRUDGES, c’est-à-dire « rancœurs ». La couleur est tout de suite annoncée, le maître mot c’est « l’amertume ». En effet, suite à une rupture l’ayant profondément affectée, Kiana décide de s’épancher et livre ses états d’âme sans retenue. Toutes ses émotions y passent, amertume et douleur dans les sons « Irresponsable » « Same Type » et « Bitter Bitch », la colère dans « LMK », puis le regret dans « Too Far » et enfin la paix dans « Closure » et « Magic ».

Malgré l’amertume qui semble la ronger tout au long de l’album, Kiana n’oublie pas pour autant que pour se libérer de la panoplie des sentiments négatifs qui l’habitent il va falloir retrousser ses manches et travailler sur elle-même. Ainsi, elle ose enfin parler de son agression sexuelle dans le titre « Deserve », lui permettant d’extérioriser toute la douleur emmagasiner, et de pouvoir enfin lâcher prise.

Kiana Ledé – Deeper (Official Audio)

En conclusion, Kiana Ledé, reste fidèle à elle-même et n’hésite pas à monter d’un cran lorsqu’il s’agit de se dévoiler émotionnellement et d’identifier exactement la nature de ses sentiments, malgré sa douleur, elle garde une certaine grâce et une certaine hauteur que l’on ressent à travers sa musique.

