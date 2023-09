Alors qu’il sortait son dernier EP en janvier dernier, Mak fait son retour après plusieurs mois d’absence pour présenter son nouveau single « Automne/Printemps ».

Retour exotique

Une mélodie envoûtante, un ciel ensoleillé et un maillot du Brésil. C’est entre autres de cette manière que Mak impose son retour en cette fin d’été. Si son dernier « EP » Maestro était axé sur son parcours et son évolution, son nouveau single change de ton. Le chanteur nous offre une ambiance plus estivale et relâchée.

Pour ce morceau d’été aux sonorités exotiques, le maestro pose une voix grave sur un fond de cordes frottées pour un mélange mielleux en guise de déclaration d’amour.

Quant au clip, c’est un souvenir de vacances. Des paysages idylliques accompagnent la mélodie planante pour un mélange harmonieux tout en douceur.

Les plans varient entre plans larges accompagnés d’un décor bucolique et gros plans insistant sur les expressions des visages. Le cadrage rapproché et peu stabilisé s’invite pour ajouter une proximité et une immersion presque naturelle, en toute intimité.

Qui est-il ?

Bien qu’encore discret pour le grand public, Mak commence à se faire un nom dans la scène hip-hop française. Ayant débuté son aventure musicale en 2015, il se démarque du reste des artistes du même registre de par son univers bien marqué. Le rappeur de Vernon n’hésite pas à mélanger les genres et les émotions pour exprimer son art. Pour couronner le tout, la beauté de ses visuels témoigne de sa créativité et sa passion. En 2022, il participe à l’événement Adidas organisé par Camino et performe devant un public parisien qui témoignera de son talent et sa passion.

Son dernier EP, « Maestro », sorti en janvier dernier, se caractérise comme le projet le plus personnel de sa carrière. Ce dernier a su finement raconter son évolution et son ressenti dans le monde de la musique. Alors que « Maestro » était principalement axé sur la réflexion et le parcours de l’artiste, on retrouve toutefois les mélodies chaleureuses et apaisantes présentes tout au long de l’EP dans son nouveau single.

Écoute « Automne/Printemps » ici.