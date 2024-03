« Si tu n’es pas américain, faut être au moins Baoulé », Konan Angelo Wilfried, alias Lil Jay Bingerack signe sur le label « Black Star » de maitre Gims. Un début de carrière en 2016, où il se fait vite remarquer via ses influences, ses paroles et l’ambiance de ses morceaux. Considéré comme le prochain pilier de la musique ivoirienne, il nous dévoile son premier album.

De la bonne musique, des influences R&B & Afro love. C’est par son morceau « Sauce graine » sortie en 2022 que la carrière de Lil Jay Bingerack décolle réellement avec plus de 1,7 million de vues au compteur, notamment grâce à un morceau inspiré par l’amour.

Un album dans le respect et l’amour

Un amour qu’il nous partage également dans son premier album « Mosaïc », sortie en 2023, se hissant à la première place des classements afro. Ce chanteur de blues à l’ivoirienne voue un énorme respect aux femmes du monde, à travers sa déclaration musicale.

« Mosaic », son tout premier album, incarne la diversité musicale avec des influences telles que le coupé-décalé, zouglou, mais aussi de la rumba et du kompa. Un album sur les thèmes de l’amour et de la vie quotidienne où l’on retrouve trois featuring avec El Jay, Landy et Joé Dwèt Filé. En bref une atmosphère musicale captivante.

Finalement, l’étoile montante de la musique ivoirienne viendra avec toute son équipe le 31 octobre 2024 pour un concert dans la salle mythique de la Cigale. Il nous réserve une soirée exceptionnelle, un show à l’ivoirienne, alors surtout pas de sauce graine avant de venir faire la fête.

lil Jay Bingerack – Hi Hi Hi

Par Louis-Herman N.