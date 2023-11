Macy Lu est une chanteuse, auteure, compositrice et interprète. Depuis son enfance, elle est passionnée par la musique, la danse et le théâtre, mais plus particulièrement par le chant. Influencée par de nombreux univers artistiques, pouvant passer de James Brown aux Pink Floyd , Lauryn Hill aux Destiny’s Child, à Amy Winehouse, NTM ou encore Jacques Brel. Son univers transpire de personnalités fortes et sincères. Gravitant dans la région lyonnaise depuis une dizaine d’années, elle a multiplié les projets, tels que Uptown Lovers et Supa Dupaou. Comptant également des collaborations avec Grems, RROBIN et Zajazzaqui, qui l’ont poussée à se lancer en solo depuis fin 2019. Alternant entre l’anglais et le français, Macy Lu évoquent ses amours, ses erreurs, ses douleurs et ses cicatrices. De réels petits poèmes, tel un journal intime dans lequel elle se met à nu.

“E.M.I” : Suivre son instinct coûte que coûte

Après avoir fait un premier retour après deux ans d’absence avec son morceau et le clip « Soleil » en mai dernier. C’est aujourd’hui le morceau « E.M.I » que l’artiste nous dévoile, également accompagné d’un clip. Macy Lu raconte cette fois-ci son expérience avec l’au-delà et son lien avec les astres qui la poussent à écouter son instinct. Pour la chanteuse lyonnaise, les blessures et l’adversité de la vie sont une source d’inspiration intarissable. « E.M.I » est un voyage dans l’inconscient de Macy Lu, un titre fort aux couleurs RnB, chanté en français.

Elouan Thomas