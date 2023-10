A l’issue d’une collaboration avec le média Inflow, César dévoile ce vendredi 27 novembre son single « Pourquoi moi ? ». Ce morceau s’avère être le premier single d’une série de morceaux pour le média, mais pas le dernier.

3 mois après sa première Mixtape Hélios, le média Inflow enchaîne. Il propose désormais une série de singles, que César a le plaisir d’inaugurer. Comme indiqué par son titre, le morceau « Pourquoi moi ? » apparaît au départ comme un questionnement. Une réflexion sur son parcours et une remise en question que César effectue en douceur, avec un piano-voix.

César écarte le doute

La deuxième partie du morceau, plus affirmée et caractérielle, intervient au milieu du single comme une réponse aux précédents questionnements. Comme à l’effet d’une catharsis, cette partie plus puissante surgit et déballe ses sentiments, délaissant le piano-voix pour des basses affirmées.

« La musique c’est toute ma vie »

Quand la passion s’en mêle, la volonté prend le dessus sur la peur et l’appréhension. Le rappeur laisse ainsi place à une expression créative et sans retenue de son art. Un contraste si puissant qui marquerait presque l’apparition d’un alter égo qui jonglerait entre doute et détermination pour le jeune mulhousien.

Encore auteur de seulement deux singles disponibles sur les plateformes en plus de « Pourquoi moi ? », César se veut être encore à la Genèse de sa carrière. Ce qui est sûr, c’est que le jeune rappeur affiche un large potentiel et une volonté très prometteuse.

Retrouve le dernier single de César ici