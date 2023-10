Lima est un artiste né à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, d’un père guadeloupéen et d’une mère surinamienne/guyanaise. Il a grandi de l’âge de trois à dix ans en Guyane, dont la proximité géographique avec le Brésil lui a inspiré plus tard un morceau magnifique : « Madrina », derrière lequel se cache « l’amour-blessure », un amour désenchanté. Dès son plus jeune âge, Lima écoutait du rap en compagnie de son grand-frère, fan de Booba. C’est ainsi qu’il enchaînait les freestyles, lui permettant peu à peu de se faire remarquer. Cependant, c’est en 2015 qu’il s’est lancé véritablement avec sa bande d’amis. Son premier projet solo, « Tchoumi World », est sorti le jour de son anniversaire, le 30 décembre 2020. « Tchoumi World » comprend énormément de titres venant de divers horizons, teinté d’une touche de mélodie qui rehausse le niveau du genre parfois redondant dans lequel il excelle. Convaincu que cette particularité lui permettra d’atteindre le sommet du milieu urbain français, il est un rappeur rempli d’ambition.

Un clip haut en couleur et en ambiance

Lima nous dévoile un clip haut en couleur et en ambiance ! Entouré de Sklai-King pour nous livrer le clip « 3 Kil », et que dire si ce n’est que le duo vient tout simplement de tuer ça. Un clip magnifique tourné en Guyane, des punchlines et surtout une ambiance parfaitement maîtrisée entre la volonté de faire danser et de délivrer un rap brut et authentique. Aucun doute là-dessus. Lima s’apprête à briller et à exploser les scores. « 3 Kil » n’est que le début, et Lima promet de nous faire kiffer tout au long de l’année. Découvrez sans plus attendre le dernier clip « Comme un malin ».

Elouan Thomas