Depuis l’été dernier, une nouvelle chanteuse émerge sur la scène musicale parisienne. Il s’agit d’EMA, originaire de Toulouse, qui a sorti récemment son tout nouveau single intitulé « Meilleur ».

A travers ses chansons, EMA partage ses relations amoureuses, ses déceptions, toutes ses humeurs et émotions. Comme elle le fait savoir sur son compte Tiktok, sa musique, c’est son journal intime. De même, on n’est pas sourd aux influences résonnant dans ses morceaux. La pop, le RnB et le rap définissent les différents genres qui l’ont inspiré. Doja Cat, PinkPantheress, SZA, Lala&ce, Ella Mai et Summer Walker sont les artistes qui ont fait germer les intentions musicales d’EMA.

Entre force et vulnérabilité

Avec « Meilleur », son dernier single, EMA nous entraîne dans des mélodies envoûtantes où elle chante sur une prod drill tout en se livrant de manière authentique. La belle gymnastique de la chanteuse démontre qu’elle parvient à nous faire danser tout en dévoilant sa vulnérabilité. Sa force et sa capacité à surmonter les épreuves se ressentent comme un flot qui surpasse ses faiblesses. Dans son clip qui passe de scènes dans les rues parisiennes à l’épicerie à dévaliser les rayons, EMA évoque les relations amoureuses compliquées et complexes à base de « fuis-moi, je te suis ». De plus, ce n’est pas son seul talent en poche. Elle ne se limite pas qu’à pousser sa voix. Versatile, elle est aussi aux manettes de la réalisation de son propre clip.

Son premier EP « Attrape-Cœur » sortira le 15 mars prochain sur toutes les plateformes de streaming. Son projet promet de surfer sur des vagues RnB, aux influences américaines. On s’attend alors à ce qu’elle développe ses sentiments tout en ajoutant une touche d’egotrip rappelant ses influences au rap.

EMA se présente comme une artiste à suivre en 2024. Retrouvez EMA sur toutes les plateformes de streaming.

Par Erwan Lebigot