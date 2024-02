Le dénouement libérateur d’un parisien

Solal H est un rappeur parisien émergeant. Celui-ci nous plonge dans son univers éclectique à travers son dernier EP, « French Touch« . Né et élevé dans l’effervescence artistique de la capitale française, Solal H canalise l’esprit bohème de son environnement dans sa musique. Sa carrière, débutée en 2010 avec les premiers enregistrements sur Garageband, témoigne d’une évolution constante. À la croisée des chemins entre entrepreneurisme et passion pour la musique, il incarne un mélange fascinant de rébellion et de spontanéité. Son EP précédent, comprenant le titre fort « L’homme de l’été », avait déjà donné un aperçu de son talent, mais avec « French Touch« , il plonge encore plus profondément dans son exploration de l’identité parisienne, offrant une perspective audacieuse sur le charme à la française.

La sensualité contemporaine de « French Touch »

Avec « French Touch« , Solal H nous offre une expérience sonore captivante, mêlant des paroles crues à des prods envoûtantes. Cet EP se présente comme une fable érotique contemporaine, où chaque piste révèle une facette différente de son personnage. À travers ses mots, Solal H incarne le gentleman 2.0, le romantique désabusé et le sex addict, nous conduisant finalement vers un dénouement libérateur. Au-delà de l’aspect narratif, les rythmes percutants et les mélodies envoûtantes transportent l’auditeur dans un voyage sensuel et désinvolte, reflet de l’ambiance électrique de la vie nocturne parisienne. « French Touch » s’impose ainsi comme un EP à l’écoute incontournable pour ceux en quête d’une expérience musicale à la fois provocante et captivante. Retrouvez également le clip de « Fruits rouges« , titre au sein du projet.

Par Elouan Thomas