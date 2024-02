C’est le 14 Février ! Le V.Day pour l’occasion Dj Alison Costa Gallizia aka « ACG » nous propose 2 mixtapes spéciales Saint-Valentin à écouter avec sa moitié!! Avec Glissade & Good of taste! Enjoy en ce jour spécial.

Au programme des sons smooth signé SZA, Coco Jones, Rubi Rose, Aya, Chris Brown, Ari Lennox, July 7, Lu City, Kalash etc…

Mixtape spéciale Saint-Valentin by ACG ROUND 2- GLISSADE

Tracklist ;

1 – Hood Bitch Aesthetic – Rubi Rose

2 – Double Back – Coco Jones

3 – Ginger – Low Jay

4 – Sans Valentin – MrSm

5 – 22 – Jay O

6 – Wine pon it – Lu City

7 – Off guard – Amaria BB

8 – Mood – July 7

9 – Tek Body – Skeete

10 – Ousi bel kon sa – JizzyBezzy

11 – No love – Warren Saada & Mr. Nov

12 – Dirty Nights – Lu City

13 – Twin – Anne Marie ft Tink

14 – It’s Like – Jacquees

15 – Shirt – SZA

16 – Best you ever had – Chris Brown

17 – Get close – Ari Lennox

18 – Tell me it’s Over – Jacquees, Summer Walker, 6LACK

19 – Tasty – DaniLeigh

Mixtape spéciale Saint-Valentin by ACG ROUND 3 – GOOD TASTE

Tracklist ;

1 – Punani Imperial – Kalash & Prince Swanny

2 – Prince Swanny – Love it

3 – Ebelebe – Wizkid & Wande Coal

4 – Mortal Kompa – Luc Seb

5 – Hypé – Aya Nakamura

6 – Touch me remix

7 – Fem Voyé – Joé Dwet Filé

8 – Crew Love – Drake remix

9 – 911 – Damso

10 – SMS remix Kompa – Aya Nakamura

11 – Bella – MrSm

12 – Stay – Melvitto & Gabzy

Pour retrouver ACG c’est ici

Instagram : https://www.instagram.com/alisoncostagallizia/

Soundcloud : https://soundcloud.com/acg-thedj

Snapchat : Alisoncostag