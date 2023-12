Morrisson, artiste de l’Est de Londres, brise le silence pour sortir « Humble ». C’est son deuxième single en un mois issu de sa collaboration avec Nito NB « Paid In Blood ».

Malgré une année 2023 plus calme, il démontre clairement ses talents lyriques toujours très aiguisés. Sur ce dernier album, Morrisson manie sans effort son épée verbale, démontre un contrôle inébranlable du micro et joue les instrumentaux du super-producteur Steel Banglez. La chanson « Humble » rappelle que malgré une baisse de production plus tôt cette année. Il a toujours été présent sur la scène anglaise.