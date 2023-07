Le festival de Dour vous invites à prendre rendez-vous du 12 au au 16 juillet pour une ambiance toute aussi démente et chaleureuse que celle de l’an passé !

©Chang Martin

Chaque été, des milliers de festivaliers se donnent rendez-vous à Dour, en Belgique, pour célébrer la musique sous toutes ses formes. Le Dour Festival, l’un des plus grands événements musicaux d’Europe, est un véritable paradis pour les amoureux de la musique, offrant une programmation variée et éclectique. Et pour l’édition 2023, les organisateurs ont promis de frapper encore plus fort !

Les retrouvailles seront cette fois encore l’essence même du festival. 40 000 campeurs sont attendu dans 5 campings différents à choisir selon leurs envies. En plus, c’est l’un des premiers festivals disposant d’un Green Camping !

Assez parlé de camping, passons aux choses sérieuse. Une programmation dites « démentes » est prévue pour ces 5 jours. PLK, Lomepal, Phoenix, Orelsan, Damso, Sense of mind, Zola, O7O Shake, Lorenzo, Ziak, Lyzza etc. plusieurs artistes franco anglophone seront présent sur scène pour le plus grand plaisir de leur fans. 8 scènes seront évidemment mise en place. Chacune à sont histoire, chacune sont disposées à faire vibrer leur festivaliers prêt à découvrir ces musiques toutes différentes mais qui ensembles, promettent du lourd !

©Brice Delamarche

N’oublions pas Aphex Twin l’heureux élu qui à pour missions de finir en beauté le Dour festival. Eh oui, les organisateurs ont promis de faire de cet événement une expérience inoubliable. Les festivaliers peuvent ainsi découvrir de nouveaux artistes tout en appréciant les performances de leurs favoris. Outre l’impressionnante liste d’artistes présents, le Dour Festival propose également une ambiance unique et une expérience immersive. Les différents espaces du festival transportent les festivaliers dans des univers différents, créant ainsi une atmosphère magique. Que ce soit dans la forêt électro, la scène principale, le dancehall ou encore le village des artistes, chacun peut trouver son bonheur et perdre la notion du temps.

©SolennFort

Mais le Dour Festival n’est pas seulement une célébration de la musique, c’est aussi un lieu où l’art et la créativité s’expriment. Le festival propose de nombreux espaces dédiés aux arts visuels, mettant en avant des installations artistiques uniques et des performances live. C’est l’occasion pour les festivaliers de plonger dans un univers artistique multiforme et de stimuler leurs sens de façon inédite. Le festival propose aussi une restauration variée et de qualité, pour recharger les batteries et profiter de chaque instant.

Le Dour Festival est bien plus qu’un simple rassemblement musical. C’est une expérience de vie, une aventure qui marquera tous ceux qui auront eu la chance d’y participer. Chaque édition est unique et apporte son lot de surprises et de moments forts. Alors, préparez vous à plonger dans l’ultime expérience musicale estivale et réservés vos billets dès maintenant en cliquant juste ICI !