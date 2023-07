Alors qu’il avait livré son douze titres EROSE l’an dernier, Araujo enchaîne dans sa lancée en offrant à ses auditeurs « Une larme de + ». Ce dernier projet sorti fin juin mêle les genres et les sentiments, pour permettre à l’artiste de se livrer à coeur ouvert.

Des maux d’amours, une voix mielleuse, une pointe d’agressivité et de musique alternative. C’est entre autres ce qui caractérise l’identité musicale d’Araujo.

Un festival de genres

Pourvue d’une vaste palette musicale, Araujo navigue entre les genres en mêlant un rap mélancolique à des sonorités R&B, électro ou encore pop rock.

Fonds de piano, de guitare électrique ou basses grésillantes, il sait varier les prods. Si certains morceaux paraissent plus festifs, d’autres sont plus froids, métalliques voire électroniques. Les glitchs glissés tout au long suggèrent une influence électro ou de rap alternatif, proposé ces dernières années.

Une explosion de sentiments

Si le titre « Une larme de + » renverrait à la tristesse, il semblerait qu’on retrouverait plus de sentiments dans l’album. Une expression de sentiments variés qui tourne autour du chagrin et la colère d’une histoire d’amour mal finie mais pas que. On y retrouve de la peine, de l’amour ou encore de la haine. Un album qui résonnerait presque comme un exutoire pour le jeune rappeur de Beauvais.

Un featuring estival

Au milieu d’une vague de tourments et de maux d’amour, surgit KM, son featuring avec Jey Brownie. Ce single plus évasif aux sonorités afros et exotiques apporte le vent de chaleur espéré par les auditeurs en cette saison estivale. La mélodie est palpable : accompagné de son acolyte congolais d’origine, Araujo se laisse aller à une vibe plus douce et entraînante. Un équilibre de sentiments parfaitement dosé permettant à l’auditeur de voyager à travers une expérience auditive hors norme.

Pour le clip, Araujo s’est assuré de réunir une voiture vintage, un paysage exotique et un montage efficace. Suffisant pour permettre à KM de figurer parmi les titres phares du projet.

Araujo se produira à la Boule Noire à Paris le 17 octobre 2023. L’occasion pour découvrir Une Larme de + en live.

