Vicky R est une rappeurse/beatmakeuse originaire du Gabon et qui est prête à retourner le rap français. Elle a prouvé aux différentes scènes parisiennes qu’elle était très forte. C’est au planète rap de Chilla en 2019 qu’elle acquiert un plus grand public, de par ses prouesses techniques au micro.



Une alchimie et une amitié naturelle s’est donc construite avec la rappeuse Chilla, nouvelle représentante du rap féminin en francophonie. De la mélo, une voix, Chilla est une artiste aguerrie qui a déjà 2 albums à son actif. MŪN et Ego, ce dernier contient d’ailleurs un featuring avec notre Sofiane Pamart national.



Le binôme n’est pas à son coup d’essai, on a pu les voir collaborer sur le morceau « AHOO« , gros banger sorti à l’occasion du documentaire « Reines, pour l’amour du rap » (avec Bianca Costa, Davinhor, Le Juiice, Chilla et Vicky R) . Ce programme parle des conditions des femmes dans l’industrie en général, qui se regroupent donc pour faire entendre leur voix. Le documentaire est disponible sur Canal +.

Vicky R semble pourtant ne pas se voir comme une actrice du « rap féminin », mais bien comme une personne qui rap. Le morceau « F*CK LE RAP FEMININ » dénonce cette condition, comme quoi quand on est une femme, on doit en faire plus qu’un homme pour percer. Alors qu’en vrai elle veut juste faire de l’oseille comme tout le monde.

Les 2 artistes se retrouvent donc pour nous sortir le banger « YEAH » accompagné d’un clip très esthétique. Un passe-passe de fou furieux terrasse l’instrumentale tout le long du morceau. Elles semblent vouloir faire passer le message que peu importe ce qu’on dit, elles font ce qu’elles veulent et elles le font fort. De l’attitude, de l’égotrip, tout ce qu’on aime.

Ce morceau présage peut-être l’annonce du premier album de Vicky ?