Présentation

YG Pablo est un jeune rappeur belge qui n’a rien à envier aux plus grands. Une direction artistique soignée comme jamais, le thème principal de ses morceaux est l’amour. On a pu le voir en collaboration avec les plus forts dans ce domaine, comme Damso ou Tsew the Kid, qui sont probablement les plus grands toxics boys de ce rap francophone. Un candidat parfait donc pour le projet « DIAMOND TEARS« , en totale collaboration avec le génial Sofiane Pamart.

Le jeune bruxellois est très actif, nous ne sommes même pas à la moitié de l’année et il a déjà 2 projets de sortis à son actif. Un album solo appelé « Kiss And Tell » sorti le 3 Février 2023 arborant ses meilleurs thèmes, les relations, l’amour, le sexe.

Sofiane Pamart est présent derrière chaque grand piano du rap français. De Dinos à Vald, le prestigieux musicien à finit le jeu, et performe même dans d’autres comme la mode ou le luxe. En plus de ses nombreuses collaborations, Sofiane est aussi actif en solo, et nous abreuve d’albums solo. Pour les amateurs de classique et d’instrumentales « PLANET » et « LETTER » valent clairement le détour.

C’est avec l’intro « Magie » que le duo bientôt iconique nous teasent l’album commun. Le morceau est accompagné d’un visuel de fou furieux clippé aux Etats-Unis. Des vêtements de grandes maisons, un train de vie luxueux, hôtel, hélicoptère, tout y passe. Le visuel provoque un contraste fort entre la mélodie qui est pourtant triste, comme si l’argent ne faisait pas le bonheur. Il y a des références aux univers des 2 artistes, nous voyons YG Pablo faisant du basket, sa première passion, pendant que le virtuose jongle avec les pianos.

Un duo de choc

La connexion Lille <-> Bruxelles était pourtant si évidente. Vous l’aurez compris, le duo fonctionne parfaitement. Les mélodies tristes au piano de Sofiane Pamart et la mélancolie des lyrics et flows de YG Pablo provoquent une folle alchimie. Hormis leur connexion, les artistes ont déjà fait leurs preuves indépendamment. On pourrait totalement séparer l’instrumentale des paroles, c’est vraiment deux œuvres en une qui donnent un délicieux mélange. Cela s’applique à l’entièreté du projet « DIAMOND TEARS« .

Un projet soigné et léché dans ses moindre détails. Les 2 artistes ayant des rapports exigus avec la mode, cela n’est pas étonnant. Le duo a le sens du détail, chaque morceau est accompagné d’un visuel minimaliste qui plonge dans l’ambiance. C’est peut-être un détail pour certains mais l’effort est notable.

« DIAMOND TEARS« , rien que le nom du projet reflète l’objet de l’album. Deux hommes jeunes, riches et talentueux, qui sont pourtant tristes. Cette tristesse, le bruxellois l’exprime par la parole, en exprimant ses relations avec une femme. YG parle beaucoup de « toi » et non d’un éventuel pluriel, ces paroles semblent donc visées.

Sofiane, comme à son habitude, exprime la mélancolie par ses instrumentales qui sont vraiment qualitatives à souhait. L’artiste ne tient pas sa réputation de nulle part, tout ce qu’il touche semble se transformer en diamant, son talent est indéniable. Nous verrions bien Khazy poser sur une de ses prods.

DIAMOND TEARS

Un des points les plus intéressants du projet se concentre sur cette alchimie mais aussi sur la dualité des artistes. Ce n’est pas YG Pablo le rappeur et Sofiane Pamart le producteur, ce sont des passes-passes entre le bruxellois et le virtuose. Nous pouvons observer que contrairement à la plupart des œuvres, ce projet met en lumière les instrumentales, il y a beaucoup de moment ou seul la prod parle, un véritable caviar pour les oreilles

L’album sort le 23 Juin 2023.

Le projet propose une chronologie travaillée, avec ce qui pourrait correspondre à une descente aux enfers. On commence avec du gros flex visuel sur « Magie« , mais les paroles sont déjà tristes. Le morceau « Ascenseur » est évidemment sublimée par la patte de YG Pablo et évidemment le talent de Sofiane, qui parviennent à faire d’une simple musique d’attente un vrai son d’ambiance.

De notre côté, nous apportons une attention toute particulière au morceau « Lune« , là où la mélancolie est à son paroxysme.

Le duo nous prend à contrepied. Malgré que leurs collabs soient très sélectives et qu’ils font peu de feats sur leurs projets en général, ils nous en proposent un avec Josman. C’est sur le morceau « 22h22 » que les lovers vont s’adonner à une véritable poésie. A écouter seulement si vous êtes en bonne relation avec votre +1 .

Nous nous quittons sur l’outro « Maybach blanche« . Nous sentons les artistes au fond du gouffre, la prod nous murmure à l’oreille pendant que YG Pablo nous raconte ses rêves et ses déboires comme jamais. Un projet dont il ne faut pas passer à côté, surtout si vous êtes à la recherche de renouveau. C’est de la musique qui change de ce qui se fait d’habitude, et c’est d’une qualité rare.