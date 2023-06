Filest a su s’imposer comme l’une des figures incontournables du rap français grâce à son talent indéniable et une productivité débordante. Originaire de Paris, cet artiste multifacette a d’abord fait ses armes en tant que photographe et régisseur, développant ainsi un sens aiguisé de l’esthétique et de la mise en scène. Cependant, c’est à l’âge de 30 ans que le rappeur parisien décide de suivre sa véritable passion : la musique. Depuis lors, il n’a cessé de surprendre son public avec sa créativité sans limites et son approche singulière du rap. Son univers musical est influencé par une variété de styles, allant de la drill à la trap, en passant par les dernières tendances du genre. Filest parvient à se démarquer en ajoutant sa propre touche personnelle à chaque morceau, grâce à sa maîtrise technique de l’écriture et son sens du rythme.

“Héros” : Sous son meilleur visage

Après avoir conquis les amateurs de rap avec des projets acclamés tels que « Protocole » et « Barda« , Filest revient sur le devant de la scène avec son tout dernier album, « Héros« . Cette nouvelle réalisation tant attendue comprend 16 titres captivants qui mettent en lumière la quête de chacun pour devenir la meilleure version de soi-même. Enregistré au célèbre studio BlackBird pendant le printemps, ce nouvel EP est le fruit d’une collaboration fructueuse entre l’artiste parisien et le talentueux beatmaker Woosbad, qui signe pour la troisième fois consécutive la plupart des productions de l’album. Le clip de « Félin« , l’un des morceaux phares de ce projet, accompagne sa sortie, fascinant les auditeurs par sa réalisation soignée et son esthétique percutante. Avec ce nouveau projet, Filest confirme une fois de plus son statut d’artiste visionnaire et engagé, repoussant les limites du rap français tout en captivant son public avec sa créativité inépuisable.

Emmy Roux