Zokush a sorti ce vendredi 23/06 sa mixtape « Sûr et certain » avec son clip « Sûr et certain ».

Mais qui est Zokush ?

Après avoir fait parler de lui de nombreuses fois sur tous les réseaux notamment avec son titre « 100G », le tant attendu de la 02Gene, nous dévoile enfin son premier projet intitulé « Sûr et certain« . Entre mélodie et kickage, Zokush nous montre à quel point il est polyvalent et prêt à prendre sa place dans le paysage RAP français. 16 titres, dont 3 belles collaborations avec RK, MIG ou encore Genezio.

Le 91 tient son renouveau et cela passera forcément par la 02 Géné et Zokush. Il est le 1er à rapper dans cette nouvelle équipe qui compte aussi MIG et Le Risque dans ses rangs.

Par défi, il s’essaye au rap à l’école. C’est d’abord en groupe qu’il fait ses armes avec son pote, Pasta. Puis, au collège, il rencontre Mig avec qui il partage l’aventure 02 Géné.

Il a 16 ans, Zokush vient de naître dans la musique. Les premières vidéos portent sur les footballeurs, comme Sylvio Piola pour sa frappe et le double sens, ou Ciro Immobile pour son côté agressif devant le but. Il se fait très vite remarquer et le buzz se confirme avec son titre « 100G » qui décolle avec aujourd’hui plus de 10 millions de vues.

Son style se précise, il apprécie les prods qui changent au milieu du titre, mais aussi la old school, la drill mélodieuse et hardcore. Il réussit à mettre des mélodies et de la douceur dans des titres aux lyrics très crus et violents.

Aujourd’hui il arrive avec de nouveaux titres et compte bien se poser comme le rookie de l’année, tout arracher et rester humble, froisser le beat et mettre tout le monde d’accord avec sa musique.

« Sûr et certain » est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming.