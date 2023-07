Cherise, artiste talentueuse de la soul, dévoile son nouvel album « Calling » prévu pour le 7 juillet 2023. Avec des influences jazz, R&B et soul, Cherise nous emmène dans un voyage musical captivant, explorant des thèmes d’amour, de perte, de force et de vulnérabilité

Découvrez l’univers musical unique de Cherise avec son nouvel album « Calling ».

L’univers musical de Cherise avec son album « Calling » est une fusion de jazz, de R&B et de soul qui promet de captiver. La londonienne a su se démarquer avec son EP « Remedy » en 2020. Elle revient avec « Calling » qui marque une évolution plus poussée en tant que chanteuse. L’auteure-compositrice et interprete, ancrée dans les sonorités riches de la soul, de la néo-soul et de la scène jazz de Londres.

Calling

Un lien entre l’amour, l’héritage et l’espoir

Les chansons de l’album Calling » établissent un lien profond entre l’amour, l’héritage et l’espoir. Cherise a travaillé en collaboration avec le producteur Tobie Tripp pour créer des morceaux capturent l’essence de thèmes universels comme Not a Love » et » Kind Love » . Ils reflètent la profondeur émotionnelle de l’album la capacité de Cherise à raconter des histoires à travers une voix envoûtante.

Une artiste inspirée par ses racines

Cherise puise son inspiration dans ses racines familiales et dans la scène musicale london. Elle rend hommage à sa grand-mère bien-aimée, Evelyn, travers des chansons comme « Different Kind of Love », où la voix de sa grand-mère est intégrée à l’enregistrement. Cherise perpétue fièrement la lignée familiale basée au Royaume-Uni et sons musicales telles qu’Anita Baker. Les chansons « Stay« , « Blinding Lights » et « Evelyn’s Love Song » reflètent la palette sonore diversifiée.

Plongez dans l’univers musical captivant de Cherise avec son nouvel album « Calling » le 7 juillet 2023. Une expérience sonore qui mêle jazz, R&B et soul d’une manière unique.