Qui est Khazy ?

On ne le sait pas vraiment car il s’agit une nouvelle fois d’un rappeur masqué qui n’en dit pas trop sur lui. Il est actif musicalement depuis 2020, et nous partage depuis plusieurs EP, perfectionnant sa direction artistique rapidement. Il a notamment été invité sur la mixtape du média « La Pépite » en 2023, où il a fait une apparition remarquée.

Là où la plupart des rappeurs masqués préfèrent l’égotrip, la violence et se cachent pour éviter de dévoiler le visage d’un potentiel criminel, Khazy choisit d’ouvrir son cœur en parlant d’amour déchu et de dépression. Des paroles auxquelles chacun d’entre nous peut s’identifier, rappelant les hauts et les bas d’une vie.

Mourir peut attendre

C’est avec « MOURIR PEUT ATTENDRE (chapitre III) » que Khazy affirme sa direction artistique très soignée et saura nous plonger dans une belle mélancolie (et surtout nous faire pleurer notre ex) . Un tempo généralement lent, très peu de kickage, l’artiste nous fait planner tout au long du projet. Produit par Honney qui porte très bien son blaze, les prods sont léchées avec des instruments nobles. Un excellent duo qui nous produit un véritable miel.

Le rappeur Yassin vient l’accompagner sur le son « NEMESIS » et ajoute du rythme au projet, le tout sur une prod bien plus énergique. Un rythme dans son projet pouvant faire penser à ceux de Green Montana, dont les styles se rapprochent.

Il nous a dévoilé pour le moment 2 clips pour son projet, dont celui de « CRASH« . Un visuel, bien que simple, reflète bien la mélancolie de l’artiste. Le masque pour l’anonymat, les fleurs pour l’amour, donnant un résultat plutôt réussi malgré la simplicité des plans.

Monter dans le train

Pour finir, Khazy est un artiste (probablement) jeune et productif. Il a encore des choses à dire et est très bien entouré, par ailleurs sa direction artistique unique vont faire de lui un prétendant à ne pas louper pour les prochaines années. C’est sur son Instagram que l’artiste est le plus actif alors n’hésitez pas à le suivre. On vous laisse sur une dernière pépite de son nouvel EP « MOURIR PEUT ATTENDRE » déjà disponible sur toutes les plateformes depuis le 2 Juin 2023.

Nous ne pouvons que vous conseiller de monter dans le train.